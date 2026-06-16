Отмену наказания за самовольный ремонт дорог назвали недопустимым
Сегодня доказать самовольный ремонт дороги почти невозможно, если только граждане сами не сняли процесс на фото или видео, сказал НСН Константин Крохмаль.
Самовольный ремонт дорог категорически недопустим, за него нужно наказывать, граждане могут только самостоятельно отслеживать разрушение дорожного полотна и сообщать об этом в соответствующие службы. Об этом НСН заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.
Группа депутатов Госдумы предложила освободить россиян от административной ответственности за самовольный ремонт дорог местного значения или на придомовой территории. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Крохмаль назвал подобную инициативу недопустимой.
«Я считаю, что не надо заниматься самодеятельностью. Это категорически недопустимо. Самовольный ремонт дороги без привлечения специализированных служб — это просто чудовищная халатность. Я категорически против этой инициативы, видно, что ее авторы не знают старые методики, старые ГОСТы, по которым строятся дороги. Ни в одной современной стране мира дороги не делают обычные люди — только специально обученные профессионалы. Я буду подавать встречное заявление, чтобы эту инициативу отозвали», — сказал Крохмаль.
Вместе с тем собеседник НСН добавил, что обычным гражданам можно доверить мониторинг состояния дорожного полотна.
«Гражданам можно доверить организацию службы по мониторингу и грамотной информации по ямам, неотремонтированной дороге. Для этого необходимо сделать фото и видео, произвести определенные замеры, показать локацию на карте и отправить в соответствующую службу, лучше губернатору. Можно вызывать специалистов, сделать специальную разметку, установить знаки с ограничениями скорости, но не ремонтировать. Дороги принадлежат руководителю области, района и так далее — вот государство и должно заниматься их ремонтом. На своем участке можно строить хоть автобаны, но на государственной территории никакая самодеятельность, даже с благими помыслами, недопустима, потому что в случае ДТП со смертельным исходом эта смерть будет на тех людях, которые пытались залатать эту дыру», — подчеркнул эксперт.
В заключение Крохмаль посетовал на то, что сегодня почти невозможно доказать самовольный ремонт дороги.
«Сегодня доказать самовольный ремонт дороги практически невозможно. Нужна специальная служба, которая этим занимается. Но достаточно фото и видео, чтобы понять, что дорогу ремонтировали не дорожные службы. Для этого существует система “народных стукачей”. В любой деревне такой человек найдется. Также штрафы идут в основном из-за того, что люди сами выкладывают на себя компромат: снимают яму и то, как они ее отремонтировали. Это служит основанием для штрафа. Если бы это делалось по-тихому, то доказать ничего нельзя, а люди делают это для того, чтобы потешить эго», — подытожил он.
Ранее научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики, профессор Михаил Блинкин заявил, что цементобетон абсолютно не подходит для строительства дорог на большей части территории России. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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