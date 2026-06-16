Самовольный ремонт дорог категорически недопустим, за него нужно наказывать, граждане могут только самостоятельно отслеживать разрушение дорожного полотна и сообщать об этом в соответствующие службы. Об этом НСН заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Группа депутатов Госдумы предложила освободить россиян от административной ответственности за самовольный ремонт дорог местного значения или на придомовой территории. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Крохмаль назвал подобную инициативу недопустимой.

«Я считаю, что не надо заниматься самодеятельностью. Это категорически недопустимо. Самовольный ремонт дороги без привлечения специализированных служб — это просто чудовищная халатность. Я категорически против этой инициативы, видно, что ее авторы не знают старые методики, старые ГОСТы, по которым строятся дороги. Ни в одной современной стране мира дороги не делают обычные люди — только специально обученные профессионалы. Я буду подавать встречное заявление, чтобы эту инициативу отозвали», — сказал Крохмаль.