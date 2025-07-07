Британия ввела санкции против командования войск РХБЗ России
Великобритания расширила санкционный список, включив в него начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на сайте британского правительства.
Согласно опубликованной информации, оба военных чиновника подпадают под ограничения, предусматривающие заморозку активов и запрет на оказание трастовых услуг.
Кроме того, под санкции попал Научно-исследовательский институт прикладной химии.
Основанием для введения мер в Лондоне назвали предполагаемую деятельность, связанную с разработкой или применением химического оружия, которая нарушает международные обязательства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Названы сроки запуска в Москве беспилотных трамваев и метро
- Британия ввела санкции против командования войск РХБЗ России
- Лазарева заявила о скромной жизни эмигрировавших россиян за рубежом
- Госдума рассмотрит кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса 8 июля
- Tesla экс-министра Старовойта эвакуировали после его самоубийства в Подмосковье
- Причиной смерти сотрудника Росжелдора могла стать сердечная недостаточность
- С августа работающим пенсионерам повысят страховые пенсии почти на 440 рублей
- Омбудсмен Азербайджана пообещала проверить задержания россиян в Баку
- Бывший замглавы Генштаба ВС РФ получил за взятки 17 лет колонии
- Экс-концертный директор «Тату» назвал справедливый гонорар группы