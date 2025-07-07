Британия ввела санкции против командования войск РХБЗ России

Великобритания расширила санкционный список, включив в него начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на сайте британского правительства.

Согласно опубликованной информации, оба военных чиновника подпадают под ограничения, предусматривающие заморозку активов и запрет на оказание трастовых услуг.