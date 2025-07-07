Отказ США от помощи может ослабить оборону Украины

Европейский союз не сможет полноценно заменить военную помощь Соединенных Штатов в случае ее приостановки. Об этом заявил политтехнолог Михаил Павлив в интервью NEWS.ru.

По его словам, возможный отказ Вашингтона от дальнейшей поддержки нанесет серьезный ущерб обороноспособности Украины. Он подчеркнул, что даже при условии готовности европейских стран финансировать поставки, их ресурсы и возможности несопоставимы с масштабом американской помощи.

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Павлив отметил, что в сфере военной поддержки ключевым донором остаются США, и в случае прекращения их участия Украина столкнется с резким снижением военного потенциала.

Согласно данным Кильского института мировой экономики (ФРГ), совокупный объем американской помощи Украине к апрелю достиг $123,3 миллиардов, из которых $69,5 миллиардов составляют поставки военного характера, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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