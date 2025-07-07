Отказ США от помощи может ослабить оборону Украины

Европейский союз не сможет полноценно заменить военную помощь Соединенных Штатов в случае ее приостановки. Об этом заявил политтехнолог Михаил Павлив в интервью NEWS.ru.

По его словам, возможный отказ Вашингтона от дальнейшей поддержки нанесет серьезный ущерб обороноспособности Украины. Он подчеркнул, что даже при условии готовности европейских стран финансировать поставки, их ресурсы и возможности несопоставимы с масштабом американской помощи.