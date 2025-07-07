Названы сроки запуска в Москве беспилотных трамваев и метро

Все московские трамваи, а также более половины поездов метро к 2035 году планируется перевести на беспилотные технологии, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Согласно стратегии развития транспорта, к 2030 году 30-40% трамвайной сети станет беспилотной. Планируем, что к 2035 году все 100% трамваев столицы будут работать на беспилотных технологиях. В сентябре-октябре этого года первый в России беспилотный трамвай начнет регулярное движение с пассажирами по маршруту. В рамках испытаний он уже проехал более 6 тысяч километров по улицам столицы и ни разу не нарушил ПДД», - сказал Ликсутов на пресс-конференции в столице.