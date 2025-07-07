Названы сроки запуска в Москве беспилотных трамваев и метро
Все московские трамваи, а также более половины поездов метро к 2035 году планируется перевести на беспилотные технологии, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Согласно стратегии развития транспорта, к 2030 году 30-40% трамвайной сети станет беспилотной. Планируем, что к 2035 году все 100% трамваев столицы будут работать на беспилотных технологиях. В сентябре-октябре этого года первый в России беспилотный трамвай начнет регулярное движение с пассажирами по маршруту. В рамках испытаний он уже проехал более 6 тысяч километров по улицам столицы и ни разу не нарушил ПДД», - сказал Ликсутов на пресс-конференции в столице.
По его словам, в декабре 2025 года предполагается начало тестовой обкатки беспилотного поезда метро, который будет курсировать поздним вечером по БКЛ с машинистом и без пассажиров.
«Планируем, что к концу 2026 года в столице появится первый рабочий образец поезда, способный двигаться в беспилотном режиме с учетом коротких интервалов, а также можно будет начать привлекать к поездкам пассажиров. Планируем, что к 2035 году около 60% поездов метро в Москве станут беспилотными», - добавил заместитель мэра.
Ликсутов также сообщил, что работающая в московском транспорте с 2020 года система видеоаналитики «Сфера» позволила найти 2 тысячи пропавших без вести и 17 тысяч преступников.
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