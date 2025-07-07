В Госдуме заявили о массовой гибели польских наемников в зоне СВО

Потери Польши в зоне боевых действий на территории Украины составляют около 15 тысяч человек убитыми. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Бородай в комментарии NEWS.ru.

По словам парламентария, речь идет именно о безвозвратных потерях — то есть тех, кто погиб, а не был ранен или эвакуирован. Он подчеркнул, что такие данные, по его оценке, свидетельствуют о масштабном и непосредственном участии польских наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

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Бородай также заявил, что, в отличие от России, которая, по его выражению, «защищает свою землю», Польша рассматривает Украину как часть собственных стратегических интересов. Он добавил, что значительные потери свидетельствуют о высоком уровне вовлеченности польских сил в конфликт.

Официальных комментариев со стороны польских властей или независимых подтверждений приведенным данным на момент публикации не поступало, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости Михаил Воскресенский
ТЕГИ:НаемникиСпецоперацияУкраина

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