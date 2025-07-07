Потери Польши в зоне боевых действий на территории Украины составляют около 15 тысяч человек убитыми. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Бородай в комментарии NEWS.ru.

По словам парламентария, речь идет именно о безвозвратных потерях — то есть тех, кто погиб, а не был ранен или эвакуирован. Он подчеркнул, что такие данные, по его оценке, свидетельствуют о масштабном и непосредственном участии польских наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.