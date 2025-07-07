Причиной отравления туристов в Дагестане стал плов с дизентерией
Причиной массового отравления туристов в Гунибском районе Дагестана стало употребление плова, в котором был обнаружен возбудитель дизентерии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
По данным ведомства, отравление произошло в ходе двухдневного тура, в котором участвовали 11 человек. В результате внеплановых проверок в трех заведениях общественного питания специалисты выявили серьезные нарушения санитарных норм. Два кафе были временно закрыты.
Лабораторные исследования подтвердили наличие возбудителя дизентерии как в биоматериалах пострадавших, так и в пробах приготовленной пищи. Как уточнили в Роспотребнадзоре, инфекция передалась через плов, поданный туристам. В кафе, где готовили зараженное блюдо, сотрудники работали без медицинских книжек и предварительных обследований. Один из работников, как выяснилось, являлся носителем инфекции. Заведение было опечатано при участии сотрудников полиции, его деятельность приостановлена.
Следственное управление СК по Дагестану организовало доследственную проверку по факту произошедшего, передает «Радиоточка НСН».
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