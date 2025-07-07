Причиной отравления туристов в Дагестане стал плов с дизентерией

Причиной массового отравления туристов в Гунибском районе Дагестана стало употребление плова, в котором был обнаружен возбудитель дизентерии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, отравление произошло в ходе двухдневного тура, в котором участвовали 11 человек. В результате внеплановых проверок в трех заведениях общественного питания специалисты выявили серьезные нарушения санитарных норм. Два кафе были временно закрыты.