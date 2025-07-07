Суд в Баку оставил под арестом сотрудников Sputnik Азербайджан

Апелляционные жалобы на изменение меры пресечения в отношении главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, арестованных в начале июля, были отклонены. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Sputnik, Бакинский суд рассмотрел ходатайства адвокатов, однако постановил сохранить ранее избранную меру пресечения в виде ареста. Таким образом, решение суда первой инстанции осталось в силе, и оба журналиста продолжают оставаться под стражей.