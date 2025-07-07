Суд в Баку оставил под арестом сотрудников Sputnik Азербайджан

Апелляционные жалобы на изменение меры пресечения в отношении главы редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, арестованных в начале июля, были отклонены. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Sputnik, Бакинский суд рассмотрел ходатайства адвокатов, однако постановил сохранить ранее избранную меру пресечения в виде ареста. Таким образом, решение суда первой инстанции осталось в силе, и оба журналиста продолжают оставаться под стражей.

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Картавых и Белоусов были задержаны 30 июня в ходе обысков в азербайджанском подразделении агентства. Всего были задержаны семь сотрудников, связанных с медиагруппой «Россия сегодня».

Ранее сообщалось, что двое из них — Картавых и Белоусов — арестованы на срок четыре месяца. Официальные обвинения в их адрес азербайджанскими властями публично не раскрывались, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мурад Оруджев
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