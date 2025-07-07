США введут с 1 августа 25% пошлину на весь импорт из Казахстана
Президент США Дональд Трамп уведомил главу Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о введении с 1 августа единой пошлины в размере 25% на все товары, поставляемые из республики в Соединенные Штаты. Об этом говорится в письме американского лидера, опубликованном на его странице в социальной сети Truth Social.
Согласно документу, новая мера распространяется на весь объем импорта из Казахстана и вводится отдельно от уже действующих секторальных тарифов.
В письме Трамп отметил, что пошлина будет взиматься «на любые и все казахстанские товары».
В Белом доме не уточнили причины введения новых ограничений, однако письмо носит официальный характер и адресовано напрямую президенту Казахстана, передает «Радиоточка НСН».
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