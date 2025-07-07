США введут с 1 августа 25% пошлину на весь импорт из Казахстана

Президент США Дональд Трамп уведомил главу Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о введении с 1 августа единой пошлины в размере 25% на все товары, поставляемые из республики в Соединенные Штаты. Об этом говорится в письме американского лидера, опубликованном на его странице в социальной сети Truth Social.

Согласно документу, новая мера распространяется на весь объем импорта из Казахстана и вводится отдельно от уже действующих секторальных тарифов.