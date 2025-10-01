В Астраханской области стажер полиции получил срок за избиение подозреваемых
В Астраханской области стажер полиции получил пять лет колонии за избиение подозреваемых, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
28-летнего экс-стажера группы по контролю за оборотом наркотиков МВД района области признали виновным по статьям о превышении должностных полномочий и мошенничестве. В августе 2024 года осужденный, участвуя в операции по выявлению незаконного оборота наркотиков, избил двух подозреваемых, угрожая им пистолетом, после чего необоснованно заковал в наручники.
В тот же день он заметил другого мужчину, который искал закладку. Осужденный схватил его и под угрозой убийства стал требовать пароль для разблокировки телефона, чтобы найти координаты других тайников. Когда он разблокировал телефон, бывший стажер увидел у мужчины 300 тысяч рублей на банковской карте и убедил его, что может «решить вопрос о непривлечении к уголовной ответственности», если тот даст ему деньги. Потерпевший отдал осужденному почти всю сумму. Несколько недель спустя стажер заметил в лесополосе поселка Садовый женщину, применил к ней физическую силу и требовал разблокировать ее телефон.
В суде мужчину признали виновны и назначили пять лет колонии общего режима, а также на три года запретили занимать должности в государственных и правоохранительных органах.
Ранее сотрудник полиции пойман на незаконной помощи мигрантам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
