Сотрудник полиции пойман на незаконной помощи мигрантам
В Москве задержали старшего инспектора МВД и его сообщников, сообщает Telegram-канал «Абзац».
Они помогали мигрантам из ближнего зарубежья незаконно получать вид на жительство в России. Злоумышленники подделывали документы. В них указывалось, что якобы иностранцы являются носителями русского языка, упоминая несуществующих родственников в Рязанской области.
За свои услуги фигуранты дела получили около 700 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что полицейского из Екатеринбурга обвиняют в издевательствах над задержанным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
