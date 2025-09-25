Сотрудник полиции пойман на незаконной помощи мигрантам

Они помогали мигрантам из ближнего зарубежья незаконно получать вид на жительство в России. Злоумышленники подделывали документы. В них указывалось, что якобы иностранцы являются носителями русского языка, упоминая несуществующих родственников в Рязанской области.

За свои услуги фигуранты дела получили около 700 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что полицейского из Екатеринбурга обвиняют в издевательствах над задержанным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

