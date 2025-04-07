Путин запретил размещать рекламу на сайтах экстремистских организаций

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, ответственность за нарушение будут нести как рекламодатели, так и распространители рекламы.

Размер штрафа для физлиц составит до 2 500 рублей, для должностных лиц - до 20 000 рублей, для юрлицам - до 500 000 рублей.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин заявил, что под действие закона попадут, например, Instagram и Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России корпорации Meta), сообщает RT.

