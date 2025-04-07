Путин запретил размещать рекламу на сайтах экстремистских организаций
В России запретили размещать рекламу на ресурсах экстремистских организаций. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, ответственность за нарушение будут нести как рекламодатели, так и распространители рекламы.
Размер штрафа для физлиц составит до 2 500 рублей, для должностных лиц - до 20 000 рублей, для юрлицам - до 500 000 рублей.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин заявил, что под действие закона попадут, например, Instagram и Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России корпорации Meta), сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru