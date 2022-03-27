В «Ашане» прокомментировали режим работы в России

Французская компания Auchan («Ашан») продолжает работать в России. Генеральный директор Ив Клод объяснил это решение действием в интересах гражданского населения, сообщает ТАСС.

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Ив Клод утверждает, что приоритет его компании — сохранить сотрудников и продолжать кормить россиян и французов, пишет Газета.ru.

«У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — сказал гендиректор «Ашан».

Ранее сети гипермаркетов Globus и «Ашан» не будут уходить с российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы компаний.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоссияМагазиныАшан
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