В Армении сообщили о прибытии российских специалистов для борьбы с COVID-19

По данным агентства, министерства обороны двух стран скооперировались, чтобы работать эффективнее. Лаборатория позволит проводить среди военных сил Армении профилактику и диагностику коронавирусной инфекции нового типа. Также будет задействована 102-я российская военная база.

Минобороны РФ пока что не давало комментариев на эту тему. Ранее российские специалисты оказывали помощь своим коллегам в Италии.

