В Армении сообщили о прибытии российских специалистов для борьбы с COVID-19

Минобороны Армении сообщили, что в страну прибыли военные специалисты из России, оснащенные подвижной лабораторией, для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным агентства, министерства обороны двух стран скооперировались, чтобы работать эффективнее. Лаборатория позволит проводить среди военных сил Армении профилактику и диагностику коронавирусной инфекции нового типа. Также будет задействована 102-я российская военная база.

Минобороны РФ пока что не давало комментариев на эту тему. Ранее российские специалисты оказывали помощь своим коллегам в Италии.

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