Россия завершила переброску своих специалистов в Италию

В Италии приземлились еще два самолета с российскими военными специалистами станциями дезинфекции. В Минобороны РФ заявили, что два Ил-76 совершили посадку на авиабазе ВВС Италии Практика-ди-Маре недалеко от Рима, передает РИА Новости.

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Ранее из России в Италию были направлены еще семь российских военно-транспортных самолетов.

Согласно последним данным, в Италии зафиксировано 5400 смертей на 60 тысяч заболевших. Решение оказать помощь Италии было принято после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

В свою очередь глава Генштаба Вооруженных сил республики Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за оказанную помощь, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Ерешко
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