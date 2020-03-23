Россия завершила переброску своих специалистов в Италию
В Италии приземлились еще два самолета с российскими военными специалистами станциями дезинфекции. В Минобороны РФ заявили, что два Ил-76 совершили посадку на авиабазе ВВС Италии Практика-ди-Маре недалеко от Рима, передает РИА Новости.
Ранее из России в Италию были направлены еще семь российских военно-транспортных самолетов.
Согласно последним данным, в Италии зафиксировано 5400 смертей на 60 тысяч заболевших. Решение оказать помощь Италии было принято после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.
В свою очередь глава Генштаба Вооруженных сил республики Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за оказанную помощь, отмечает RT.
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