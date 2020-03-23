Россия завершила переброску своих специалистов в Италию

Ранее из России в Италию были направлены еще семь российских военно-транспортных самолетов.

Согласно последним данным, в Италии зафиксировано 5400 смертей на 60 тысяч заболевших. Решение оказать помощь Италии было принято после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

В свою очередь глава Генштаба Вооруженных сил республики Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за оказанную помощь, отмечает RT.



