Бывшего вице-губернатора Кубани Коробку оправдали по делу о мошенничестве
Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку оправдали по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
Коробку обвинили по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Согласно материалам, которые были предоставлены в суд, в ноябре прошлого года бывший вице-губернатор пообещал застройщику за денежное вознаграждение оказать содействие в изменении вида разрешенного использования земельного участка в Динском районе. Взятые обязательства экс-чиновник не исполнил, а деньги потратил на финансирование ФК «Первореченский спортивный клуб».
«Суд... пришел к выводу о недосказанности вины подсудимого... в отношении Андрея Коробки постановлен оправдательный приговор, за оправданным признано право на реабилитацию», - говорится в сообщении.
Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что в ходе обыска в поместье Коробки были изъяты около четырёх млн долларов, семи млн евро и 31 млн рублей наличными, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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