«Палка о двух концах»: Кому в США выгодна новая тарифная «война» Трампа
Новые импортные пошлины для торговых партнеров США улучшат положение промышленников, но могут ударить по потребителям, заявил НСН член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
Президент США Дональд Трамп сохраняет возможность проводить тарифную политику по защите американских производителей, однако немало будет зависеть от того, какие отношения он выстроит с новым составом Конгресса. Об этом в комментарии НСН заявил член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
Администрация США предложила ввести дополнительные импортные пошлины в отношении 14 торговых партнеров, включая Евросоюз, Китай, Бразилию и Индию, в рамках борьбы с избыточными производственными мощностями. Вашингтон расценил это как недобросовестную конкуренцию для американских товаров. Публичные слушания по данному вопросу назначены на 25 января 2027 года. Самые высокие ставки предусмотрены для Китая — вместе с дополнительным 20% налогом на его импорт общий тариф составит около 40%.
«Высокие ставки пошлин - довольно излюбленная практика Трампа. Мы это помним ещё по началу 2025 года, когда был Liberation Day, как он говорил, освобождения американской экономики от недобросовестной конкуренции. Тогда президент объявил о введении очень высоких пошлин, в том числе и по отношению к традиционным союзникам США - странам Европы, Великобритании. Сейчас ситуация для Трампа осложнилась в связи с поражением республиканской партии на промежуточных выборах, но все равно у президента довольно большая исполнительная власть. Однако работа его администрации будет осложнена тем, что в январе начнет свою работу новый состав Конгресса. Всё упирается в то, как Трамп выстроит с ним взаимодействие», - отметил собеседник НСН.
При этом республиканцы в целом поддерживают такой подход Трампа.
«В представлении большинства республиканцев, жесткая тарифная политика по отношению, в том числе к торговым партнерам США, это необходимая мера защиты американских производителей. Китай для них остается угрозой, они так и пишут об этом в своих доктринальных документах и в публичных заявлениях говорят. С одной стороны, он партнер, а с другой - угроза в плане национальной, экономической, промышленной безопасности», - пояснил эксперт.
По его оценке, экономическая политика президента дала положительный эффект для самих США, однако ситуацию осложнила война с Ираном.
«Надо сказать, что частично задачу по защите американских производителей Трамп решил, потому что наблюдается возвращение многих предприятий на территорию США. Происходит такой процесс реиндустриализации. Заявления о возвращении рабочих мест, развитии промышленности, это не пустые слова. В начале 2026 года всё было прекрасно, экономика демонстрировала очень высокие показатели, инфляция была на достаточно низком уровне. Однако потом начались военные мероприятия, которые очевидно затянулись, поднялись цены на топливо. Это очень похоже на ситуацию начала 2020 года. Тогда началась пандемия коронавируса, которая обвалила многие показатели в США и в итоге привела к тому, что Байден пришел к власти», - отметил собеседник НСН.
По его словам, в целом, тарифная политика Трампа, это – «палка о двух концах».
«В нынешних реалиях, когда растут цены на топливо, и есть много побочных последствий от неактивной политики на ближневосточном направлении, это может сказаться довольно негативно на очень многих американских потребителях. В выигрыше будут американские промышленники, традиционный промышленный, торговый капитал. Они заинтересованы в защите от иностранной конкуренции. Однако это может сказаться и на росте инфляции, и на снижении ожиданий потребителей», - заключил Александр Акимов.
Евросоюз, Китай и Индия раскритиковали позицию администрации президента США. Они отрицают обоснованность обвинений в способствовании переизбытку производственных мощностей, которые, по мнению Вашингтона «обременяют и ограничивают» американскую торговлю.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Петр Цветов объяснил НСН рекордный рост профицита Вьетнама в торговле с США. По его словам, причина кроется в совместных действиях Вьетнама и Китая, вопреки стереотипам об их непростых взаимоотношениях.
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