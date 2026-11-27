«Высокие ставки пошлин - довольно излюбленная практика Трампа. Мы это помним ещё по началу 2025 года, когда был Liberation Day, как он говорил, освобождения американской экономики от недобросовестной конкуренции. Тогда президент объявил о введении очень высоких пошлин, в том числе и по отношению к традиционным союзникам США - странам Европы, Великобритании. Сейчас ситуация для Трампа осложнилась в связи с поражением республиканской партии на промежуточных выборах, но все равно у президента довольно большая исполнительная власть. Однако работа его администрации будет осложнена тем, что в январе начнет свою работу новый состав Конгресса. Всё упирается в то, как Трамп выстроит с ним взаимодействие», - отметил собеседник НСН.

При этом республиканцы в целом поддерживают такой подход Трампа.

«В представлении большинства республиканцев, жесткая тарифная политика по отношению, в том числе к торговым партнерам США, это необходимая мера защиты американских производителей. Китай для них остается угрозой, они так и пишут об этом в своих доктринальных документах и в публичных заявлениях говорят. С одной стороны, он партнер, а с другой - угроза в плане национальной, экономической, промышленной безопасности», - пояснил эксперт.