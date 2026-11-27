Кинокритик объяснил всплеск фильмов о российских правителях
Фильм «Александр I» не составит «Рождению империи» конкуренции в прокате, заявил НСН Сергей Сычев.
Кинокритик Сергей Сычев объяснил НСН, что фильмы о Петре I и Александре I вышли на экране друг за другом, так как являются частью единого цикла о правителях Российской империи, а интерес к Иосифу Сталину не утихает, так как это противоречивая и во многом пока еще засекреченная персона, про которую кинематографистам есть, что рассказать.
Историческая драма «Александр I» вышла в российский прокат 26 ноября. Картина охватывает период, начиная от воспитания будущего императора его бабушкой Екатериной II до государственных реформ и Отечественной войны 1812 года. За месяц до этого на экраны вышел фильм «Рождение империи» о жизни Петра Первого, а 27 ноября в российских онлайн-кинотеатрах состоялся релиз сериала «Сталин». Сычев пояснил, что фильмы являются частью цикла, а сериал стоит оценивать уже совершенно отдельно.
«"Александр I" и "Рождение империи" выпущены студией "ТРИТЭ", и они все курируются режиссером и сценаристом Андреем Кравчуком, который делает цикл про российских правителей. Следующий фильм, насколько я знаю, у него будет про Александра III. Это публицистический цикл, задача которого — показать преемственность российской власти и то, что российские императоры, несмотря на все их странные поступки все равно стояли на страже интересов отечества. А что касается сериала "Сталин", то интерес к Иосифу Сталину не заканчивается. Мы слишком многого еще о нем не знаем, слишком много еще засекречено, слишком много историй хочется рассказать. Это личность, которая всегда вызывает споры. Интересно, когда режиссер с именем, особенно снявший "Собачье сердце" — глубоко антисоветское, антитоталитарное, антибольшевистское, антимракобесное и ироничное произведение — берется снимать про Сталина. Конечно, очень любопытно, что получится», — сказал кинокритик.
При этом Сычев отметил, что «Рождению империи» о жизни Петра Первого новая лента конкуренции не составит, а отличие от вышедшего голливудского хита «Голодные игры: Рассвет жатвы».
«Картина о Петре сейчас уже мало кому интересна. 26 ноября вышли в прокат новые "Голодные игры", и понятно, что все смотрят именно их. Об этом свидетельствуют и первые цифры предпродаж, и первые цифры продаж первого дня. А "Александр I" — это вообще документальный фильм с игровыми вставками. И он, естественно, не может тягаться с полноценными игровыми фильмами, тем более теми, которые действительно ждет зритель. А зритель ждет "Голодных игр", так что их все будут смотреть», — поделился мнением кинокритик.
Ранее режиссер «Александра I» Морад Абдель-Фаттах объяснял НСН, что видел в императоре Александре I интересную личность и важную с точки зрения истории России персону.
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