При этом Сычев отметил, что «Рождению империи» о жизни Петра Первого новая лента конкуренции не составит, а отличие от вышедшего голливудского хита «Голодные игры: Рассвет жатвы».

«Картина о Петре сейчас уже мало кому интересна. 26 ноября вышли в прокат новые "Голодные игры", и понятно, что все смотрят именно их. Об этом свидетельствуют и первые цифры предпродаж, и первые цифры продаж первого дня. А "Александр I" — это вообще документальный фильм с игровыми вставками. И он, естественно, не может тягаться с полноценными игровыми фильмами, тем более теми, которые действительно ждет зритель. А зритель ждет "Голодных игр", так что их все будут смотреть», — поделился мнением кинокритик.

Ранее режиссер «Александра I» Морад Абдель-Фаттах объяснял НСН, что видел в императоре Александре I интересную личность и важную с точки зрения истории России персону.

