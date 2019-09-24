В АРБ поддержали отмену «банковского роуминга»
Гарегин Тосунян заявил НСН, что для полноценного контроля над ситуацией необходима здоровая конкуренция на рынке.
В Госдуму внесён законопроект об отмене «банковского роуминга», сообщает ИА REGNUM. Об этом изданию рассказал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, речь идёт об отмене комиссий за перевод с карты на карту даже внутри одного банка, а также снятии средств с карточки с помощью «чужого» банкомата.
«Мы вносим инициативу, которая отменяет эти правила», — заявил Миронов.
Оправдать при желании можно любую комиссию, заметил в эфире НСН президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. Однако на такие шаги как «банковский роуминг», по его мнению, финансовые организации идут не по своему желанию. Для полноценного избавления от этой опции необходимо устранить монополию некоторых банков и организовать здоровую конкуренцию.
«Во-первых, любая такая комиссия оправдана в том смысле, что это трудоёмкие процессы, и какие-то затраты банк несёт. Другое дело, что по логике и по здравому смыслу, исходя из условий конкуренции, если бы не было избыточной монополии отдельно взятых банков, то в борьбе за клиента многие банки от этих комиссий отказались бы сами. Потому что на одной чаше весов — выгода привлечения клиента, на другой — затраты на такого рода простейшие операции, особенно, когда речь идёт о переводах внутри одного банка. Но это возможно, только если есть нормальная конкурентная среда», — подчеркнул Тосунян.
В качестве примера удачной отмены «банковского роуминга» он привёл решение Европейского банка и отметил — если в России нет других механизмов, кроме как принятие закона, значит, надо принимать закон.
«Вспомним ЕС, где в 2015 году решением Европейского банка запрещено взимание комиссии даже при переводе из банка в банк по личным счетам и по оплате счетов. Но даже до 2015 года она составляла копейки, которые доходили максимум до 50-60 евро годовой оплаты. Это были вполне разумные деньги, но никоим образом не проценты от перевода. А вот процент от перевода совсем не вписывается в здравый смысл, потому что это уже как дополнительное налогообложение от оборота. Другое дело, что у нас это аж доводят до законодательного уровня. Если другого способа реализовать здравый смысл, нет, давайте так», — заключил глава АРБ.
С принятием закона у банков не останется выбора, добавил собеседник НСН. В будущем, по его мнению, следует пойти дальше и отменить межбанковский роуминг тоже.
«Чтобы внутри одного банка взималась комиссия — это редкий случай. Это даже вызывало изжогу у сторонних наблюдателей. Поэтому, если речь идёт о законодательном решении, то кто спрашивать будет? Закон принят, и соответственно банки будут вынуждены его исполнять. На самом деле, конечно, и межбанковский роуминг должен быть запрещён», — заявил Тосунян.
Добавим, по данным, которые привёл глава «Справедливой России» Сергей Миронов, только за прошедший год банки получили прибыль в 1,3 триллиона рублей. По его мнению, нынешнее законодательство больше рассчитано на защиту интересов банков, нежели людей. «Этот дисбаланс нужно устранять», — считает парламентарий.
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