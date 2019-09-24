В АРБ поддержали отмену «банковского роуминга»

«Вспомним ЕС, где в 2015 году решением Европейского банка запрещено взимание комиссии даже при переводе из банка в банк по личным счетам и по оплате счетов. Но даже до 2015 года она составляла копейки, которые доходили максимум до 50-60 евро годовой оплаты. Это были вполне разумные деньги, но никоим образом не проценты от перевода. А вот процент от перевода совсем не вписывается в здравый смысл, потому что это уже как дополнительное налогообложение от оборота. Другое дело, что у нас это аж доводят до законодательного уровня. Если другого способа реализовать здравый смысл, нет, давайте так», — заключил глава АРБ.

С принятием закона у банков не останется выбора, добавил собеседник НСН. В будущем, по его мнению, следует пойти дальше и отменить межбанковский роуминг тоже.

«Чтобы внутри одного банка взималась комиссия — это редкий случай. Это даже вызывало изжогу у сторонних наблюдателей. Поэтому, если речь идёт о законодательном решении, то кто спрашивать будет? Закон принят, и соответственно банки будут вынуждены его исполнять. На самом деле, конечно, и межбанковский роуминг должен быть запрещён», — заявил Тосунян.

Добавим, по данным, которые привёл глава «Справедливой России» Сергей Миронов, только за прошедший год банки получили прибыль в 1,3 триллиона рублей. По его мнению, нынешнее законодательство больше рассчитано на защиту интересов банков, нежели людей. «Этот дисбаланс нужно устранять», — считает парламентарий.

