Дадут шанс. В России изменят систему взыскания долгов
Система взыскания долгов с граждан Российской Федерации будет кардинально изменена, сообщает «Коммерсант». По данным издания, министерство юстиции предлагает сделать обязательным досудебный возврат задолженности. Теперь взыскатель получит право обратиться в суд, только в том случае, если после получения предложения о возврате просрочки должник не закроет её в течение 30 дней.
При этом, в реестр Федеральной службы судебных приставов будут заноситься не только коллекторы, но и сами банки и другие кредитные организации, отмечает RT. Минюст уже разработал концепцию законопроекта, который должен обеспечить реализацию механизма «регуляторной гильотины», и призван заменить закон о взыскании долгов физических лиц. Предполагается, что документ представят в правительстве до конца текущего года.
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