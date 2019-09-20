Глава АРБ назвал глупостью оценку заёмщиков по родственникам
В эфире НСН президент Ассоциации российских банков заявил, что новая методика скоринга клиентов может быть незаконной.
Несколько российских банков готовятся к применению нового подхода к скорингу клиентов, пишет РБК. Новую методику, по которой риск дефолта заемщика будет оцениваться только на основе кредитных историй его ближайшего окружения, а данные о самом клиенте использоваться не будут, разработало бюро кредитных историй «Эквифакс». Сообщается, что более десяти розничных банков сейчас тестируют сервис, и свое участие в проекте уже подтвердили Тинькофф Банк, ВТБ и «Ренессанс Кредит».
В эфире НСН президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян посчитал новую методику оценки заемщиков глупостью.
«В первую очередь, мы должны изучать самого заемщика. И большой вопрос имеем ли мы право это делать опосредованно, потому что кредит берет он. А если вы через родственников получаете информацию, то получается, что вы вторгаетесь в сферу интересов третьих лиц, которые никак за него не отвечают. Поэтому сам здравый смысл, очевидно, что сразу возражает даже против обсуждения этой темы», — отметил глава АРБ.
При этом Гарегин Тосунян допустил, что применение такой методики может быть полезно в некоторой степени, при условии, что не нарушаются права третьих лиц.
«В пределах допустимого, конечно, по касательной информация тоже дает портрет. Если клиент имеет идеальную кредитную историю, но живет среди бомжей, то есть риск, что в какой-то момент они могут на него повлиять. А если он из добропорядочной семьи, где каждый имеет достаточный уровень обеспечения и хорошую кредитную историю, то вероятность меньше, среда влияет не в такой степени. То есть степень влияния среды, конечно же, хорошо бы понимать и изучать, но говорить, что место и среду заемщика изучать, а его не трогать, ну пускай работает “Эквифакс” таким образом. Слишком много времени и слишком много чести на такие гениальные фразы. Главным объектом является заемщик», — подчеркнул собеседник НСН.
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