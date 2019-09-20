Глава АРБ назвал глупостью оценку заёмщиков по родственникам

При этом Гарегин Тосунян допустил, что применение такой методики может быть полезно в некоторой степени, при условии, что не нарушаются права третьих лиц.

«В пределах допустимого, конечно, по касательной информация тоже дает портрет. Если клиент имеет идеальную кредитную историю, но живет среди бомжей, то есть риск, что в какой-то момент они могут на него повлиять. А если он из добропорядочной семьи, где каждый имеет достаточный уровень обеспечения и хорошую кредитную историю, то вероятность меньше, среда влияет не в такой степени. То есть степень влияния среды, конечно же, хорошо бы понимать и изучать, но говорить, что место и среду заемщика изучать, а его не трогать, ну пускай работает “Эквифакс” таким образом. Слишком много времени и слишком много чести на такие гениальные фразы. Главным объектом является заемщик», — подчеркнул собеседник НСН.

Ранее стало известно, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург вошли в пятерку лидеров рейтинга просроченных задолженностей по кредитам. Российский экономист, директор Института экономики РАН Руслан Гринберг в эфире НСН назвал несколько возможных причин, почему жители самых богатых в России городов имеют самые большие долги.

