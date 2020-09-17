В аптеки РФ с 21 сентября может поступить в продажу первый препарат от коронавируса
В российские аптеки с 21 сентября может поступить в продажу первый препарат от коронавируса «Арепливир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-производителя лекарства «Промомед».
По данным агентства, компания готова начать поставки препарата с ближайшего понедельника.
Как отмечает агентство, международное непатентованное наименование: "Фавипиравир". Ранее Минздраф РФ одобрил прием двух препаратов фавипиравира для лечения амбулаторно (вне больницы).
Ранее 12 сентября сообщалось, что первая партия зарегистрированной вакцины от COVID-19 "Спутник V" была отправлена в регионы. Российская вакцина против коронавируса COVID-19 была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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