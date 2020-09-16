Минздрав: Вакцинация медиков и педагогов от COVID-19 будет добровольной
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 будет строго добровольной, в том числе для медицинских и педагогических работников. Об этом сообщает Интерфакс.
В СМИ и в социальных сетях ранее обсуждалась возможность обязательной вакцинации для медиков и учителей. Министр опроверг эту информацию.
Мурашко подчеркнул, что возможность обязательной вакцинации даже для граждан, входящих в группу риска, в ведомстве не рассматривалась, и добавил, что на такой шаг можно пойти лишь добровольно.
Ранее в СМИ появилась информация, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной для представителей групп риска - медиков, педагогов.
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