Минздрав: Вакцинация медиков и педагогов от COVID-19 будет добровольной

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от COVID-19 будет строго добровольной, в том числе для медицинских и педагогических работников. Об этом сообщает Интерфакс.

Правила вакцинации. Кто может быть добровольцем?

В СМИ и в социальных сетях ранее обсуждалась возможность обязательной вакцинации для медиков и учителей. Министр опроверг эту информацию.

Мурашко подчеркнул, что возможность обязательной вакцинации даже для граждан, входящих в группу риска, в ведомстве не рассматривалась, и добавил, что на такой шаг можно пойти лишь добровольно.

Ранее в СМИ появилась информация, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной для представителей групп риска - медиков, педагогов.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:МинздравКоронавирусВакцинация
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