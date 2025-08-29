По его словам, если нефтепродукты разлились в бухте, где стоячая вода, то ликвидировать разлив удастся довольно оперативно.

«Если разлив произошел прямо в бухте, то все выбросит на берег, будет видно невооруженным глазом. Если это на удалении от берега, то особо никто и не заметит, если сравнивать с декабрьскими событиями в Анапе, когда разлилось несколько тысяч тонн. Это совсем другой объем, в четыре раза большего масштаба. В бухтах относительно стоячая вода, и поэтому загрязнения достаточно быстро локализуются именно бонами. Еще плюс в том, что нефть легче воды и будет всплывать. В декабре мы имели дело с мазутом, у которого была нейтральная плавучесть, то есть он то всплывал, то тонул, а на поверхности была только малая часть. Здесь практически все будет на поверхности, и поэтому бонами это все локализовать, откачать и засыпать сорбентом можно достаточно просто», — заключил эколог.

После утечки был введен план ЛАРН (план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов), развернуты силы для сбора нефтяной эмульсии, напоминает «Радиоточка НСН». Также ведется экологический мониторинг и отбор проб. Разлив нефти оперативно локализовали.

