Эколог Георгий Каваносян заявил НСН, что если нефтепродукты разлились в бухте Новороссийска, где стоячая вода, то ликвидировать разлив удастся довольно оперативно.

В таких крупных портах, как Новороссийск, небольшие разливы нефтепродуктов происходят регулярно, а серьезный ущерб экологии может нанести разлив более 100 тонн, сказал в эфире НСН эколог Георгий Каваносян.

В Росприроднадзоре ранее сообщили, что в Черное море попало 30 кубических метров нефти при утечке во время погрузки на танкер в порту Новороссийска. Пострадавших, как заявили в пресс-службе морского терминала КТК, нет, угрозы возгорания тоже. Каваносян отметил, что в крупных портах небольшие разливы нефтепродуктов случаются регулярно.

«Разливы нейти свыше 100 тонн действительно могут серьезно повлиять на экосистему, навредить курортному сезону и так далее. В крупных портах, особенно таких, как Новороссийск, небольшие разливы нефтепродуктов происходят постоянно. Иногда просто литр при заправке разольется, иногда сотни килограммов, при замене масла оно попадает в акваторию. Однако все равно это загрязненная акватория, даже тонны нефтепродуктов разливаются на сотни квадратных километров, потому что углеводороды всплывают преимущественно и растекаются по поверхности. Такие ситуации все равно требуют установку бонов и очистку», — сказал собеседник НСН.
По его словам, если нефтепродукты разлились в бухте, где стоячая вода, то ликвидировать разлив удастся довольно оперативно.

«Если разлив произошел прямо в бухте, то все выбросит на берег, будет видно невооруженным глазом. Если это на удалении от берега, то особо никто и не заметит, если сравнивать с декабрьскими событиями в Анапе, когда разлилось несколько тысяч тонн. Это совсем другой объем, в четыре раза большего масштаба. В бухтах относительно стоячая вода, и поэтому загрязнения достаточно быстро локализуются именно бонами. Еще плюс в том, что нефть легче воды и будет всплывать. В декабре мы имели дело с мазутом, у которого была нейтральная плавучесть, то есть он то всплывал, то тонул, а на поверхности была только малая часть. Здесь практически все будет на поверхности, и поэтому бонами это все локализовать, откачать и засыпать сорбентом можно достаточно просто», — заключил эколог.

После утечки был введен план ЛАРН (план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов), развернуты силы для сбора нефтяной эмульсии, напоминает «Радиоточка НСН». Также ведется экологический мониторинг и отбор проб. Разлив нефти оперативно локализовали.

ФОТО: Официальный Telegram-канал Росприроднадзора
