Насколько быстро удастся ликвидировать разлив нефти в Новороссийске
Эколог Георгий Каваносян заявил НСН, что если нефтепродукты разлились в бухте Новороссийска, где стоячая вода, то ликвидировать разлив удастся довольно оперативно.
В таких крупных портах, как Новороссийск, небольшие разливы нефтепродуктов происходят регулярно, а серьезный ущерб экологии может нанести разлив более 100 тонн, сказал в эфире НСН эколог Георгий Каваносян.
В Росприроднадзоре ранее сообщили, что в Черное море попало 30 кубических метров нефти при утечке во время погрузки на танкер в порту Новороссийска. Пострадавших, как заявили в пресс-службе морского терминала КТК, нет, угрозы возгорания тоже. Каваносян отметил, что в крупных портах небольшие разливы нефтепродуктов случаются регулярно.
«Разливы нейти свыше 100 тонн действительно могут серьезно повлиять на экосистему, навредить курортному сезону и так далее. В крупных портах, особенно таких, как Новороссийск, небольшие разливы нефтепродуктов происходят постоянно. Иногда просто литр при заправке разольется, иногда сотни килограммов, при замене масла оно попадает в акваторию. Однако все равно это загрязненная акватория, даже тонны нефтепродуктов разливаются на сотни квадратных километров, потому что углеводороды всплывают преимущественно и растекаются по поверхности. Такие ситуации все равно требуют установку бонов и очистку», — сказал собеседник НСН.
По его словам, если нефтепродукты разлились в бухте, где стоячая вода, то ликвидировать разлив удастся довольно оперативно.
«Если разлив произошел прямо в бухте, то все выбросит на берег, будет видно невооруженным глазом. Если это на удалении от берега, то особо никто и не заметит, если сравнивать с декабрьскими событиями в Анапе, когда разлилось несколько тысяч тонн. Это совсем другой объем, в четыре раза большего масштаба. В бухтах относительно стоячая вода, и поэтому загрязнения достаточно быстро локализуются именно бонами. Еще плюс в том, что нефть легче воды и будет всплывать. В декабре мы имели дело с мазутом, у которого была нейтральная плавучесть, то есть он то всплывал, то тонул, а на поверхности была только малая часть. Здесь практически все будет на поверхности, и поэтому бонами это все локализовать, откачать и засыпать сорбентом можно достаточно просто», — заключил эколог.
После утечки был введен план ЛАРН (план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов), развернуты силы для сбора нефтяной эмульсии, напоминает «Радиоточка НСН». Также ведется экологический мониторинг и отбор проб. Разлив нефти оперативно локализовали.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Насколько быстро удастся ликвидировать разлив нефти в Новороссийске
- Названа причина смерти режиссера и психолога Игоря Николаева
- Певцу Xolidayboy дали совет, как защититься от обвинений в плагиате
- СМИ: Трамп предлагал разместить китайских миротворцев на Украине
- Сийярто: Западу не удалось «поставить Россию на колени»
- Серию игр Silent Hill сравнили с творчеством Линча и Тарковского
- Как России удалось обогнать Швейцарию в объемах производства шоколада
- Мерц заявил о готовности ЕС и США к затяжному конфликту на Украине
- Путин реорганизовал структуру администрации президента
- Ефим Шифрин рассказал о съемках в сериале «Олдскул» с Марией Ароновой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru