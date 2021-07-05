Фарманалитик опроверг взрывной рост цен на лекарства, но допустил плавный

«За пять месяцев этого года инфляция на лекарственные препараты была нулевая. Как поведет себя рубль, сложно предугадать. Действительно есть внешние факторы, которые ведут к удорожанию субстанций и всего, из чего делаются лекарственные препараты, но дело в том, что не все так прямолинейно и зависимо на фармацевтическом рынке. Во-первых, больше половины рынка — это лекарственные препараты, цены на которые регулируются государством. Соответственно, они подорожать не могут, если только ФАС не изменит цену на какой-либо лекарственный препарат из этого списка. Во-вторых, что касается тех препаратов, которые не входят в этот список, — компании стараются сдерживать стоимость на них из-за достаточно высокой ценовой конкуренции», — пояснил он.

Цены на лекарства расти будут, но не быстрее инфляции, считает фарманалитик.

«Повышение цен можно ждать в разумных пределах, но не опережающими инфляцию темпами. Нельзя внешние факторы по доллару и евро перекладывать на инфляционные процессы на лекарственные препараты. Также невозможно спрогнозировать, на какие именно лекарства вырастут цены», — отметил Шуляк.

По словам аналитика, практика показывает, что два года подряд высокие темпы инфляции на лекарственные препараты не сохраняются. «В прошлом году были достаточно высокие темпы инфляции на лекарственные препараты, поэтому в этом году этот показатель будет значительно ниже», — полагает собеседник.

По данным Росстата, в прошлом году цены на лекарства выросли на 9,8% при подъеме потребительских цен на 4,9%.

