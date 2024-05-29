В AliExpress заявили, что отправляют заказы в Россию в обычном режиме
Оплата товаров с AliExpress и их доставка в Россию работают в обычном режиме, сообщили РБК в пресс-службе «AliExpress СНГ».
Ранее «Коммерсант FM» со ссылкой на участников рынка сообщал о том, что Китайская компания Alibaba ужесточила условия для российского бизнеса, перестав принимать рубли и оформлять поставки в Россию.
Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что растущие до 15% расходы на доставку посылок из Китая переложат на конечного потребителя, повышение цен составит 10-20% на все товары.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru