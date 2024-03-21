В ряде китайских банков перестали принимать платежи из России

В ряде банков Китая перестали принимать платежи в юанях из России, сообщают «Известия».

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Финансовые учреждения начали уведомлять об этом своих клиентов и возвращать такие переводы. Как заявил гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин, данная проблема стала актуальной в последние несколько месяцев.

Речь идет о таких банках, как Ping An Bank, Bank of Ningbo, China Guangfa Bank и других. Как заявил собеседник издания в российском банковском секторе, данные китайские учреждения действительно перестали принимать платежи в юанях из РФ примерно с середины января. Новые ограничения вызваны опасениями из-за рисков введения вторичных санкций и давлением со стороны Вашингтона.

Ранее китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что сбои в расчетах между Россией и КНР происходили из-за вмешательства третьих стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Демьянчук
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