СМИ: Владелец AliExpress перестал принимать платежи в рублях

Владелец интернет-магазина AliExpress китайская компания Alibaba ужесточила условия для бизнеса из России, прекратив прием рублей и оформление поставок в РФ. Об этом сообщает «КоммерсантЪ FM» со ссылкой на источники.

Как отметил эксперт на рынке маркетплейсов Артем Бобцов, оплата с российских карт уже не проходит, за исключением ряда банков.

«Но, скорее всего, Alibaba эти деньги просто вернет через несколько дней. Придется задействовать схемы с казахскими, киргизскими, армянскими картами, но не совсем понятно, как физически товар будет отправляться в Россию. Тем более отдельно сообщается, что изменения вводятся не только в платежную политику, но и в политику отправки товаров», — поделился специалист.

Бизнесу придется использовать транзитные схемы, это спровоцирует удорожание, и покупки на китайской площадке могут «потерять какой-либо экономический смысл».

По данным СМИ, банки Белоруссии и стран Центральной Азии могут проводить платежи на площадках Alibaba в привычном режиме. Эксперты отмечают, что ужесточение политики компании может быть связано с угрозой вторичных санкций, пишет Ura.ru.

