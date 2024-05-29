«Пострадает потребитель»: В отрасли предрекли рост цен до 20% на посылки из Китая

По его словам, в России спрос значительно превышает предложение, поэтому для оптовых рынков и продавцов на маркетплейсах, так называемых «перекупов», тяжелые времена пока не настанут.



«Вряд ли практика перекупа потеряет смысл, так как ликвидности в стране много. Как мы видим, покупательский спрос находится на пиковых значениях. По данным Росстата за апрель, нецелевые кредиты бьют все рекорды. Это говорит о том, что население начинает тратить деньги на российском рынке. Сейчас спрос опережает предложение по многим секторам, что будет подхлестывать инфляцию. Никакое повышение ставок эту тенденцию не собьет», - отметил эксперт.

По данным СМИ, банки Белоруссии и стран Центральной Азии могут проводить платежи на площадках Alibaba в привычном режиме. Эксперты отмечают, что ужесточение политики компании может быть связано с угрозой вторичных санкций, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

