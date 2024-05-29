«Пострадает потребитель»: В отрасли предрекли рост цен до 20% на посылки из Китая

Растущие до 15% расходы на доставку посылок из Китая переложат на конечного потребителя, повышение цен составит 10-20% на все товары, заявил НСН Георгий Властопуло.



Из-за возникших проблем с платежами между Россией и Китаем импорт из Поднебесной в марте-апреле рухнул на 15%, а в мае ожидается падение до 20%, рассказал в эфире НСН гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

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Китайская компания Alibaba ужесточила условия для российского бизнеса, перестав принимать рубли и оформлять поставки в РФ, сообщил «Коммерсант FM» со ссылкой на участников рынка.

«Часть бизнеса будет пытаться решить эту проблему, а часть бизнеса значительно пострадает. Кроме того, пострадает конечный потребитель, потому что все допрасходы, а это 5-15%, буду переложены на конечного потребителя. Количество посылок начнет снижаться. Как только усложнились платежи с Китаем, мы сразу увидели снижение импорта оттуда на 15% по марту-апрелю, по маю прогнозируется 18-20%. Если это все спроецировать на частный бизнес, то примерно также будет снижение на 20-25% посылок от Alibaba. Наверняка появятся консолидированные игроки, которые будут взимать с физических лиц деньги здесь и закупать большими партиями разные товары на Alibaba. Понятное дело, что такие компании будут обладать большими административными и финансовыми возможностями. Однако, подчеркну, все издержки все равно будут переложены на конечного потребителя. Повышение цены составит 10-20% на все товары, которые поставлялись посредством вот таких вот посылок», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, в России спрос значительно превышает предложение, поэтому для оптовых рынков и продавцов на маркетплейсах, так называемых «перекупов», тяжелые времена пока не настанут.

«Вряд ли практика перекупа потеряет смысл, так как ликвидности в стране много. Как мы видим, покупательский спрос находится на пиковых значениях. По данным Росстата за апрель, нецелевые кредиты бьют все рекорды. Это говорит о том, что население начинает тратить деньги на российском рынке. Сейчас спрос опережает предложение по многим секторам, что будет подхлестывать инфляцию. Никакое повышение ставок эту тенденцию не собьет», - отметил эксперт.

По данным СМИ, банки Белоруссии и стран Центральной Азии могут проводить платежи на площадках Alibaba в привычном режиме. Эксперты отмечают, что ужесточение политики компании может быть связано с угрозой вторичных санкций, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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