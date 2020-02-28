В аэропортах столицы усилят контроль за рейсами из Ирана и Южной Кореи
В московских аэропортах усиливаются меры по проверке пассажиров, прибывающих из Южной Кореи и Ирана. Об этом проинформировала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, мера связана с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в этих странах в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Заммэра отметила, что будут регистрироваться контактные данные всех прибывших пассажиров из Южной Кореи и Исламской Республики. Состояние их здоровья будет контролироваться. В течение 14 дней с даты прилета у них будут проводиться тесты на коронавирус.
Кроме того, Ракова рассказала, что аналогичные проверки касаются пассажиров, приезжающих из Италии и Китая.
С 1 марта будет закрыто авиасообщение с Южной Кореей для всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и «Авроры».
На данный момент в Москве случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 не выявлено.
Ранее сегодня были обнародованы результаты аутопсии первого умершего от коронавируса мужчины. У пациента обнаружен множественный инфаркт мозга, а также серьезные повреждения легких.
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