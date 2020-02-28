Россия ограничила въезд иностранных граждан из Ирана и Южной Кореи

Российское правительство ограничило въезд иностранцев из Ирана и Южной Кореи в связи с ситуацией по коронавирусу. Для первой страны мера действует с полуночи 28 февраля. Для Южной Кореи ограничения начнут действовать с 1 марта. Об этом информирует RT со ссылкой на сообщение на сайте правительства.

Въезд с территорий Ирана и Южной Кореи запрещен во всех воздушных гаванях, за исключением аэропорта «Шереметьево», отмечает РИА ФАН.

Принятые меры не касаются граждан государств — членов Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющие вид на жительство в России, въезжающих с территории Исламской Республики.