Россия ограничила въезд иностранных граждан из Ирана и Южной Кореи

Российское правительство ограничило въезд иностранцев из Ирана и Южной Кореи в связи с ситуацией по коронавирусу. Для первой страны мера действует с полуночи 28 февраля. Для Южной Кореи ограничения начнут действовать с 1 марта. Об этом информирует RT со ссылкой на сообщение на сайте правительства.

Въезд с территорий Ирана и Южной Кореи запрещен во всех воздушных гаванях, за исключением аэропорта «Шереметьево», отмечает РИА ФАН.

Принятые меры не касаются граждан государств — членов Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющие вид на жительство в России, въезжающих с территории Исламской Республики.

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В пятницу стало известно, что коронавирус COVID-2019 добрался до Белоруссии и Новой Зеландии. Еще семь стран впервые сообщили о наличии у них случаев заболевания, вызванного коронавирусом, - Бразилия, Грузия, Греция, Северная Македония, Норвегия, Пакистан и Румыния.

На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 4184, увеличившись за сутки на 654 выявленных случая заболевания.





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ФОТО: pixabay.com
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