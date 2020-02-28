Обнародованы результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Результаты аутопсии первого умершего от коронавируса мужчины, сообщает телеканал «360». У пациента обнаружен множественный инфаркт мозга, а также серьезные повреждения легких.

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Когда 85-летнего мужчину привезли в больницу, у него не было характерных для коронавируса симптомов. Зуд в горле и лихорадка проявились лишь на десятый день. Компьютерная томография выявила у него обширные инфекционные очаги в обоих легких.

В отчетах о вскрытии говорится о «повреждении глубоких частей дыхательных путей и легочных альвеол», которое происходит из-за вызванной новым коронавирусом пневмонии.

По мнению экспертов, патология при коронавирусе COVID-19 схожа с действием атипичной пневмонии и Ближневосточного респираторного синдрома.

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Фото: istockphoto.com
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