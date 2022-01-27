В 165 российских школах ввели карантинные меры из-за коронавируса

165 российских школ в 39 регионах ввели карантинные меры из-за коронавируса, информация была опубликована Министерством просвещения России в Telegram-канале.

Еще вчера количество школ с ограничениями составляло 111 учреждений.

При этом отмечается, что это всего 0,42% от общего количества заведений – что минимально в сложившихся условиях на фоне сезонного заболевания ОРВИ.

«Бьет по детям»: В России резкий скачок госпитализаций несовершеннолетних из-за COVID-19

Ранее СМИ сообщили, что Министерство просвещения разработало вторую версию проекта постановления правительства о просветительской деятельности. Экс-глава Рособрнадзора, сенатор Любовь Глебова подтвердила завершение разработки документа, отметив, что в феврале проект постановления планируется внести в правительство. Подзаконный акт должен установить порядок, условия и формы просветительской деятельности, контроль над ней в школах, вузах и учреждениях культуры.

Так, регулируемой властями просветительской деятельностью не должны считаться курсы в личных блогах, а при ведении такой деятельности вместо обязательных договоров между образовательными организациями и лекторами следует ввести уведомительный порядок.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Департамент по конкурентной политике
ТЕГИ:КоронавирусКарантинШколы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры