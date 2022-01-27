В 165 российских школах ввели карантинные меры из-за коронавируса
165 российских школ в 39 регионах ввели карантинные меры из-за коронавируса, информация была опубликована Министерством просвещения России в Telegram-канале.
Еще вчера количество школ с ограничениями составляло 111 учреждений.
При этом отмечается, что это всего 0,42% от общего количества заведений – что минимально в сложившихся условиях на фоне сезонного заболевания ОРВИ.
Ранее СМИ сообщили, что Министерство просвещения разработало вторую версию проекта постановления правительства о просветительской деятельности. Экс-глава Рособрнадзора, сенатор Любовь Глебова подтвердила завершение разработки документа, отметив, что в феврале проект постановления планируется внести в правительство. Подзаконный акт должен установить порядок, условия и формы просветительской деятельности, контроль над ней в школах, вузах и учреждениях культуры.
Так, регулируемой властями просветительской деятельностью не должны считаться курсы в личных блогах, а при ведении такой деятельности вместо обязательных договоров между образовательными организациями и лекторами следует ввести уведомительный порядок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru