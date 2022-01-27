В 165 российских школах ввели карантинные меры из-за коронавируса

Ранее СМИ сообщили, что Министерство просвещения разработало вторую версию проекта постановления правительства о просветительской деятельности. Экс-глава Рособрнадзора, сенатор Любовь Глебова подтвердила завершение разработки документа, отметив, что в феврале проект постановления планируется внести в правительство. Подзаконный акт должен установить порядок, условия и формы просветительской деятельности, контроль над ней в школах, вузах и учреждениях культуры.

Так, регулируемой властями просветительской деятельностью не должны считаться курсы в личных блогах, а при ведении такой деятельности вместо обязательных договоров между образовательными организациями и лекторами следует ввести уведомительный порядок.

