СМИ: Минпросвещения подготовило новый проект постановления о просветительской деятельности

Экс-глава Рособрнадзора, сенатор Любовь Глебова подтвердила завершение разработки документа, отметив, что в феврале проект постановления планируется внести в правительство. Подзаконный акт должен установить порядок, условия и формы просветительской деятельности, контроль над ней в школах, вузах и учреждениях культуры.

По данным источника газеты, новая версия проекта учитывает почти все замечания экспертов Общественной палаты, внесенные при обсуждении текста. Так, регулируемой властями просветительской деятельностью не должны считаться курсы в личных блогах, а при ведении такой деятельности вместо обязательных договоров между образовательными организациями и лекторами следует ввести уведомительный порядок.

Понятие просветительской деятельности было внесено в закон об образовании в 2021 году. При этом полномочия по определению порядка и формы такой деятельности были переданы правительству. В апреле 2021-го Минпросвещения предложило проект постановления о порядке регулирования просветительства, позволяющий считать таковым продвижение любого связанного с просвещением контента — распространение «знаний, опыта, формированием умений, навыков, ценностных установок» вне стандартных образовательных программ. Документ предусматривал заключение договора между ведущим просветительскую деятельность физлицом и учебным заведением (учреждением культуры), при этом просветителям необходимо было иметь опыт «реализации общественно значимых инициатив» или 2 года работы в сфере образования.

Проект постановления раскритиковали эксперты, также документ получил более 25 000 негативных оценок и был отозван в мае 2021 года.

