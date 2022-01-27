СМИ: Минпросвещения подготовило новый проект постановления о просветительской деятельности
Министерство просвещения разработало вторую версию проекта постановления правительства о просветительской деятельности. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.
Экс-глава Рособрнадзора, сенатор Любовь Глебова подтвердила завершение разработки документа, отметив, что в феврале проект постановления планируется внести в правительство. Подзаконный акт должен установить порядок, условия и формы просветительской деятельности, контроль над ней в школах, вузах и учреждениях культуры.
По данным источника газеты, новая версия проекта учитывает почти все замечания экспертов Общественной палаты, внесенные при обсуждении текста. Так, регулируемой властями просветительской деятельностью не должны считаться курсы в личных блогах, а при ведении такой деятельности вместо обязательных договоров между образовательными организациями и лекторами следует ввести уведомительный порядок.
Понятие просветительской деятельности было внесено в закон об образовании в 2021 году. При этом полномочия по определению порядка и формы такой деятельности были переданы правительству. В апреле 2021-го Минпросвещения предложило проект постановления о порядке регулирования просветительства, позволяющий считать таковым продвижение любого связанного с просвещением контента — распространение «знаний, опыта, формированием умений, навыков, ценностных установок» вне стандартных образовательных программ. Документ предусматривал заключение договора между ведущим просветительскую деятельность физлицом и учебным заведением (учреждением культуры), при этом просветителям необходимо было иметь опыт «реализации общественно значимых инициатив» или 2 года работы в сфере образования.
Проект постановления раскритиковали эксперты, также документ получил более 25 000 негативных оценок и был отозван в мае 2021 года.
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