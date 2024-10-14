«Уже не цирк!»: Дрессировщица Суркова о запрете на выступление животных
В государственных цирках нет плохого отношения к животным, законы четко исполняются, заверила в эфире НСН обладательница титула «Принцесса цирка» Людмила Суркова.
Если запретить участие животных в представлениях, то цирк перестанет существовать как таковой, заявила дрессировщица тигров и львов, обладательница международного титула «Принцесса цирка» Людмила Суркова в разговоре с НСН.
Ранее депутат Владимир Бурматов сообщил, что в ноябре Госдума изучит законопроект о запрете участия животных в представлениях. Однако, по его словам, решать проблему надо последовательно, «закручивая гайки» в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них все время возрастали, сообщает РИА Новости. Суркова выступила против инициативы.
«Цирк изначально начинался с животных, поэтому если убрать животных из цирка, это уже будет не цирк. В государственных цирках все хорошо, потому что сделали закон о лицензировании цирков, дрессировщиков и того же Росгосцирка, который содержит животных. Сделали законы о содержании животных, которых Росгосцирк придерживается. В государственных цирках у животных все хорошо и с проживанием, и с питанием, и с лечением. За цирки шапито отвечать не могу, потому что там каждый принадлежит сам себе. Здесь где-то может быть печальная история», – сказала Суркова.
Она также отметила, что в цирках стоят камеры, по которым можно отследить условия содержания животных. Суркова подчеркнула, что государственные цирки делают все для того, чтобы животные жили долго и радовали публику.
«Естественно, никакого плохого отношения к животным нет, потому что в цирках стоят камеры, и мы прекрасно понимаем, что есть законы о плохом отношении к животным. Все можно отследить, посмотреть. Мы сами себе не враги. Плюс к тому, животные – это действительно наши партнеры, которых мы любим, ценим, уважаем. И нам же самим хочется, чтобы они долго и счастливо работали и радовали нашу публику. Из этого можно сделать выводы, что ни один нормальный и уважающий себя дрессировщик не будет издеваться над животными и плохо относиться к ним. Думаю, что это мнение многих хороших дрессировщиков», – добавила собеседница НСН.
В свою очередь генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный в беседе с НСН назвал инициативу о запрете на использование животных в цирках пиаром.
«Это законопроект «Новых людей», не хочется его комментировать, честное слово. Они пиарятся в очередной раз», – сказал он.
В феврале лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внесли в ГД законопроект, устанавливающий запрет на использование животных в цирках. По мнению авторов инициативы, цирки не всегда соблюдают обязанности в отношении надлежащего содержания и ухода за животными, именно поэтому «животные, содержащиеся в цирках, должны быть переданы в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты для диких и экзотических животных». Законопроект включен в примерную программу решением Совета Госдумы на ноябрь, передает «Радиоточка НСН».
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