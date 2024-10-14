«Уже не цирк!»: Дрессировщица Суркова о запрете на выступление животных

Если запретить участие животных в представлениях, то цирк перестанет существовать как таковой, заявила дрессировщица тигров и львов, обладательница международного титула «Принцесса цирка» Людмила Суркова в разговоре с НСН.

Ранее депутат Владимир Бурматов сообщил, что в ноябре Госдума изучит законопроект о запрете участия животных в представлениях. Однако, по его словам, решать проблему надо последовательно, «закручивая гайки» в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них все время возрастали, сообщает РИА Новости. Суркова выступила против инициативы.