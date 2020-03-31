Уже 30 регионов: Россиян переводят в режим самоизоляции

В Москве и Подмосковье — самая напряжённая ситуация с распространением коронавируса. По данным на 30 марта, в столице отмечалось 1226 случая заражения, в области — 119. Для сравнения, на третьем месте Санкт-Петербург с 50 случаями, на четвёртом — Свердловская область с 24 случаями.

Режим самоизоляции в Москве предполагает запрет на появление в общественных местах без крайней необходимости. Можно выйти в магазин или аптеку, вынести мусор, выгулять собаку на расстоянии 100 метров от дома, сходить к врачу экстренной ситуации и добраться до работы, если это необходимо. Режим действует до 3 апреля — то есть весь срок указа президента РФ о нерабочей неделе, объяснили в оперативном штабе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал власти других регионов тоже ввести режим самоизоляции. Так поступили уже почти в 30 субъектах РФ. Это, в частности, Санкт-Петербург, Адыгея, Архангельская, Белгородская, Вологодская, Волгоградская, Иркутская, Калининградская, Курская, Ленинградская и Липецкая области, республика Марий Эл, Мурманская, Нижегородская, Новгородская области, республики Коми, Чувашия, Татарстан, Якутия и Чечня, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Ульяновская области, Краснодарский край. Ввести режим самоизоляции готовы Самарская и Челябинская области.

Психологи советуют россиянам в режиме самоизоляции отвлекаться от темы коронавируса, заниматься любимыми хобби и теми домашними делами, которые давно откладывали. Музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире НСН отметил, что свободное время даёт возможность поразмышлять о важном, а певец и музыкант Юрий Лоза посоветовал заняться тем, до чего раньше не доходили руки.

