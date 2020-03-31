Уже 30 регионов: Россиян переводят в режим самоизоляции
Правительство одобрило жёсткие меры по борьбе с коронавирусом в Москве и Московской области, призвав распространить их на все регионы.
Внеочередную нерабочую неделю в режиме самоизоляции проведут не только жители Москвы и Московской области, но и многих других регионов. В столице жёсткие меры по борьбе с распространением коронавируса Covid-2019 начали вводить раньше всех. Так, в выходные 28-29 марта здесь уже действовали рекомендации по ограничению социальных контактов. Более 50 тысяч москвичей проигнорировали эти просьбы и пошли в городские парки, говорилось в заявлении мэрии. С понедельника режим ужесточили — например, был закрыт вход на детские площадки. По оценке заммэра Анастасии Раковой, результат уже есть: большинство горожан 31 марта остались дома.
В Москве и Подмосковье — самая напряжённая ситуация с распространением коронавируса. По данным на 30 марта, в столице отмечалось 1226 случая заражения, в области — 119. Для сравнения, на третьем месте Санкт-Петербург с 50 случаями, на четвёртом — Свердловская область с 24 случаями.
Режим самоизоляции в Москве предполагает запрет на появление в общественных местах без крайней необходимости. Можно выйти в магазин или аптеку, вынести мусор, выгулять собаку на расстоянии 100 метров от дома, сходить к врачу экстренной ситуации и добраться до работы, если это необходимо. Режим действует до 3 апреля — то есть весь срок указа президента РФ о нерабочей неделе, объяснили в оперативном штабе.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал власти других регионов тоже ввести режим самоизоляции. Так поступили уже почти в 30 субъектах РФ. Это, в частности, Санкт-Петербург, Адыгея, Архангельская, Белгородская, Вологодская, Волгоградская, Иркутская, Калининградская, Курская, Ленинградская и Липецкая области, республика Марий Эл, Мурманская, Нижегородская, Новгородская области, республики Коми, Чувашия, Татарстан, Якутия и Чечня, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Ульяновская области, Краснодарский край. Ввести режим самоизоляции готовы Самарская и Челябинская области.
Психологи советуют россиянам в режиме самоизоляции отвлекаться от темы коронавируса, заниматься любимыми хобби и теми домашними делами, которые давно откладывали. Музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире НСН отметил, что свободное время даёт возможность поразмышлять о важном, а певец и музыкант Юрий Лоза посоветовал заняться тем, до чего раньше не доходили руки.
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