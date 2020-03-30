Лоза посоветовал творить и убираться в самоизоляции

Российские власти вводят все больше новых мер для ограничения распространения коронавируса. Так неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена выходной, о чем сказал 25 марта президент России Владимир Путин в обращении к гражданам. При этом он призвал граждан к сокращению социальных контактов и к самоизоляции в собственных домах.

Самые кардинальные меры ввели в Москве, Московской области и ряде других регионов – там местные жители могут выйти на улицу лишь при крайней необходимости, например, в магазин или аптеку, выгулять собаку или добраться до работы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в ближайшее время в городе будет введен пропускной режим.

В этих условиях многие задумались о том, чем заняться в освободившееся время. Певец и музыкант Юрий Лоза в беседе с НСН рассказал, как «убивает» время.