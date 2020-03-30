Лоза посоветовал творить и убираться в самоизоляции
Певец и музыкант Юрий Лоза в эфире НСН рассказал, как справляется с вынужденным затворничеством.
Российские власти вводят все больше новых мер для ограничения распространения коронавируса. Так неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена выходной, о чем сказал 25 марта президент России Владимир Путин в обращении к гражданам. При этом он призвал граждан к сокращению социальных контактов и к самоизоляции в собственных домах.
Самые кардинальные меры ввели в Москве, Московской области и ряде других регионов – там местные жители могут выйти на улицу лишь при крайней необходимости, например, в магазин или аптеку, выгулять собаку или добраться до работы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в ближайшее время в городе будет введен пропускной режим.
В этих условиях многие задумались о том, чем заняться в освободившееся время. Певец и музыкант Юрий Лоза в беседе с НСН рассказал, как «убивает» время.
«Я никогда особо не переживал по поводу - чем заняться. Я же пишущий, а для каждого пишущего человека, в принципе, характерно находиться в некоторой самоизоляции, потому что творческий процесс требует одиночества и уединения. Писать песни, какие-то блогерские заметки, серьезные произведения можно совершенно спокойно и вне всяких карантинов, чем я и занимаюсь – скромненько пишу, подчищаю хвосты, делаю то, до чего руки не доходили. Именно это-то я и рекомендую каждому. Существует много занятий, например, научиться чему-то, например, рисовать, выучить язык, подтянуть детей по каким-то предметам, которые у них хромают. Ведь постоянно некогда, вот и сядьте, позанимайтесь с детьми. Также можно наконец-то окна помыть, разобрать вещи. То есть заняться домашними делами», - сказал Лоза.
При этом он пожелал «скорейшего завершения паники и победы над этой болячкой, которая нависла над всем миром».
Тем временем, число случаев заражения Covid-2019 в России продолжает расти. За последние сутки было выявлено 302 новых случая, общее число заразившихся на 30 марта достигло 1 836. Всего в мире зарегистрировано более 724 тыс случаев заражения новым коронавирусом, из них 152 тыс. человек выздоровели, а 34 тыс. скончалось.
Ранее в эфире НСН лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, чем занимается в режиме самоизоляции.
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