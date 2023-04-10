В Госдуме предложили ввести лицензирование деятельности блогеров-тренеров

Лантратова направила инициативу премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Депутат отметила, что в последнее время было возбуждено несколько уголовных дел об уклонении от уплаты налогов со стороны продающих курсы и тренинги блогеров, пишет «Свободная пресса». В частности, фигурантами таких дел стали супруги Чекалины, не заплатившие государству 300 млн рублей, и Александра Митрошина, не выплатившая налогов на 120 млн рублей.

Как отметила Лантратова, упомянутые инциденты стали следствием появления в медиапространстве РФ «инфоцыганства» — деятельности лиц, которые выдают себя за экспертов в различных областях и наживаются за счет продажи курсов и тренингов. Часто организаторы такого обучения не имеют профильного образования, необходимых компетенций и используют деструктивные практики.

Депутат подчеркнула, что сфера блогеров-тренеров никак не регулируется, и предложила кабмину принять меры и представить свою позицию по этому вопросу.

