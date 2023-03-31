Если ребенок - блогер: Родителям посоветовали отправлять детей в лагеря профессий

«Если ребенок еще маленький, то это должны быть больше развлекательные мероприятия. Если это подросток, то нужно давать такой вектор развития, где он сможет попробовать себя в самостоятельной деятельности и настроиться на то, что у него будет в самое ближайшее время. У подростков в дальнейшем будет выбор вуза, профессии. Многие ребята говорят о том, что хотели бы подработать летом. Мы советуем совместить приятное с полезным: направлять их на профориентационные мероприятия. Это могут быть, например, стажировки в компаниях. При этом когда мы не знаем, кем ребенок хочет стать в будущем, важно пройти профориентационные курсы, тесты. Есть лагерь «Профлето», где ребята могут попробовать себя в различных профессиях», - сказала Никифорова.

Она отметила, что ребенку важно определиться, какой он внутри, а также понять, в чем он будет успешен. По словам Никифоровой, необходимо попробовать пять-шесть профессий на практике, чтобы было проще определиться.

«Для ребенка важно определиться: какой он внутри, что ему хочется, а также понять, в чем он будет успешен. Кажется, что сейчас в моде профессии IT, но не всем это подходит. Нужно понять, какие у ребенка профессиональные склонности, попробовать пять-шесть направлений на практике, тогда ему будет проще определиться», - указала Никифорова.

Кроме того, эксперт рассказала, что если ребенок хочет стать блогером, то ему нужно дать попробовать погрузиться в эту сферу. Чем больше ребенок попробует, тем более осознанный будет выбор профессии в дальнейшем, подчеркнула она.

«Для ребенка блогер – это абстрактное понятие. Он думает, что все легко и просто. На самом деле, за любым успешным блогером, который зарабатывает большое количество денег, стоит большая команда. Один из вариантов – это дать попробовать погрузиться в эту сферу и понять, что не все так легко и просто. Кроме того, нужно иметь определенные коммуникативные навыки… Насколько они у него прокачаны. Чем больше он попробует, тем более осознанный будет шаг в дальнейшем. А не так, что он выбрал ВУЗ рядом с домом, ему пришлось учиться, а он хотел быть блогером», - резюмировала собеседница НСН.