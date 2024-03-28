«Узаконили репетиторство»: Ректор Бауманки не оценил платную отработку прогулов
Студент должен быть заинтересован в отработке важных занятий, поскольку получение знаний - его зона ответственности, сказал НСН Михаил Гордин.
Практика отработки пропусков платными занятиями в вузе может навредить учебному процессу, заявил в интервью НСН ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин.
В Санкт-Петербургском педиатрическом университете с начала апреля введут плату за пропуск занятий, сообщает Telegram-канал Baza. Отработать пропуски можно будет только посещая платные индивидуальные и групповые занятия численностью более пяти человек. Их стоимость составит от 700 до 850 рублей. По словам Гордина, в подобной практике нет юридических противоречий, однако такое решение является спорным.
«Мне кажется, в этом случае вуз может принять самостоятельное решение. Сегодня существует система дополнительных занятий или репетиторы. То, что ввели в Санкт-Петербургском педиатрическом университете – фактически репетиторство, узаконенное вузом. Может так можно, но мы подобным образом поступать не будем. Наша задача воспитывать, это совместная работа преподавателей и студентов, особенно на старших курсах. Мне кажется, заниматься денежными взаимоотношениями не очень правильно», - сказал он.
Собеседник НСН также добавил, что в МГТУ им. Баумана не готовы вводить систематические платные занятия, поскольку посещаемость и успеваемость студента – его личная зона ответственности. При этом знания имеют большее значение, чем количество часов, проведенных в вузе, заявил Гордин.
«В некоторых случаях прогулы могут быть поводом для отчисления. Но это именно злостная систематическая непосещаемость. У нас нет такого понятия, как «прогульщики». Человек может пропустить занятие, разовые прогулы – личное право студента. Мы же не заставляем его учиться, ему надо выучить и сдать. Если кто-то в частном порядке хочет больше знаний и готов за это заплатить – хорошо, ограничивать не будем. Но нам систематизировать это не стоит, а кому-то, может быть, стоит», - заключил он.
Ранее ректор РГГУ Александр Безбородов рассказал «Радиоточке НСН», что студенты не должны платить за прогулы занятий. По его мнению опытные преподаватели всегда знают, как заинтересовать учащихся.
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