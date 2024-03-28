«Узаконили репетиторство»: Ректор Бауманки не оценил платную отработку прогулов

В Санкт-Петербургском педиатрическом университете с начала апреля введут плату за пропуск занятий, сообщает Telegram-канал Baza. Отработать пропуски можно будет только посещая платные индивидуальные и групповые занятия численностью более пяти человек. Их стоимость составит от 700 до 850 рублей. По словам Гордина, в подобной практике нет юридических противоречий, однако такое решение является спорным.

«Мне кажется, в этом случае вуз может принять самостоятельное решение. Сегодня существует система дополнительных занятий или репетиторы. То, что ввели в Санкт-Петербургском педиатрическом университете – фактически репетиторство, узаконенное вузом. Может так можно, но мы подобным образом поступать не будем. Наша задача воспитывать, это совместная работа преподавателей и студентов, особенно на старших курсах. Мне кажется, заниматься денежными взаимоотношениями не очень правильно», - сказал он.