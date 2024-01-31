Число вакансий для студентов в 2024 году выросло более чем втрое
Число вакансий для обучающихся при разных графиках работы выросло в 3,4 раза в сравнении с аналогичным периодом в 2023 году, следует из исследования «Avito Работа», которое находится в распоряжении НСН.
В преддверии каникул работодатели стали чаще привлекать студентов к работе. Средние предлагаемые зарплаты увеличились на 47% и достигли отметки 82 109 рублей.
Эксперты «Avito Работа» также выявили самые высокооплачиваемые вакансии, доступные для студентов. Так фотомодель в Москве в зависимости от занятости может заработать 149 -300 тысяч рублей. Агенту по недвижимости без опыта в Краснодаре работодатель готов предложить до 350 тысяч рублей в месяц.
Рекрутеру-фрилансеру в Екатеринбурге также доступно до 350 тысяч рублей в месяц. Менеджер по продажам в Екатеринбурге может зарабатывать от 60 до 300 тысяч рублей в зависимости от опыта и навыков, уточняет исследование.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru