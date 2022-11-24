«Узаконенный грабеж!»: Движение автомобилистов призвало отменить ОСАГО

Накануне депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить эффективность механизма ОСАГО. Парламентарии утверждают, что компании не соблюдают условия, согласно которым не менее 80% средств от продажи полисов должны идти на возмещение ущерба по страховым случаям. Так, на ремонты по ОСАГО в 2020 году направили только 58,6% средств от продажи полисов, а в 2021 году такая доля составила 63,8%. Леонид Ольшанский отметил, что страховым компаниям нужно «дать по рукам» за то, что они обманывают россиян.

«Такая проблема – это верхушка айсберга. Мы с депутатом Виктором Похмелкиным в 2000 году сделали все, чтобы этот тогда еще законопроект не стал законом. Мы боролись с ним. Закон об ОСАГО – это узаконенный грабеж! Не вижу смысла в страховании. Идти нужно совсем кардинально. Необходимо отменить обязательное страхование и сделать его добровольным. А если нельзя отменить, то нужно обращаться не в Генпрокуратуру, а создать рабочую группу, ввести в нее представителей различных фракций: общественников, адвокатов и работать над поправками в ОСАГО. Нужно убрать репрессивные нормы и все лазейки, по которым можно не платить или не доплатить. Учитывая экономическую ситуацию в стране, надо дать по рукам тем, кто очищает карманы не самого богатого российского населения», - сказал Ольшанский.

Он отметил, что страхование является точно такой же добровольной гражданско-правовой сделкой, как аренда и дарение, однако, указал он, ОСАГО все же сделали обязательным. Ольшанский подчеркнул, что страховые компании часто вообще отказывают в выплатах, ссылаясь на то, что страхового случая якобы не было.