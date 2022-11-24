«Узаконенный грабеж!»: Движение автомобилистов призвало отменить ОСАГО
Страховые компании часто отказывают в выплатах, ссылаясь на то, что якобы не было страхового случая, или резко уменьшают их сумму, отметил в эфире НСН вице-президент движения Леонид Ольшанский.
Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) необходимо отменить или реформировать, нужно убрать все репрессивные нормы и лазейки, по которым можно не платить или не доплачивать, заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН.
Накануне депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить эффективность механизма ОСАГО. Парламентарии утверждают, что компании не соблюдают условия, согласно которым не менее 80% средств от продажи полисов должны идти на возмещение ущерба по страховым случаям. Так, на ремонты по ОСАГО в 2020 году направили только 58,6% средств от продажи полисов, а в 2021 году такая доля составила 63,8%. Леонид Ольшанский отметил, что страховым компаниям нужно «дать по рукам» за то, что они обманывают россиян.
«Такая проблема – это верхушка айсберга. Мы с депутатом Виктором Похмелкиным в 2000 году сделали все, чтобы этот тогда еще законопроект не стал законом. Мы боролись с ним. Закон об ОСАГО – это узаконенный грабеж! Не вижу смысла в страховании. Идти нужно совсем кардинально. Необходимо отменить обязательное страхование и сделать его добровольным. А если нельзя отменить, то нужно обращаться не в Генпрокуратуру, а создать рабочую группу, ввести в нее представителей различных фракций: общественников, адвокатов и работать над поправками в ОСАГО. Нужно убрать репрессивные нормы и все лазейки, по которым можно не платить или не доплатить. Учитывая экономическую ситуацию в стране, надо дать по рукам тем, кто очищает карманы не самого богатого российского населения», - сказал Ольшанский.
Он отметил, что страхование является точно такой же добровольной гражданско-правовой сделкой, как аренда и дарение, однако, указал он, ОСАГО все же сделали обязательным. Ольшанский подчеркнул, что страховые компании часто вообще отказывают в выплатах, ссылаясь на то, что страхового случая якобы не было.
«Страхование, а это знают все юристы, является такой же гражданско-правовой сделкой, как купля-продажа, аренда и дарение. Но почему-то эти сделки являются добровольными: страхование жизни, имущества, то же КАСКО… А ОСАГО сделали обязательным. Сказать, что они (компании – ред. НСН) недоплачивают – это не сказать ничего. Сначала судятся водители с ГАИ на тему: кто же виноват? Иванов или Петров? А потом они судятся со страховой компанией. Страховая компания или вообще отказывает в выплатах, мол не было страхового случая, или резко уменьшает сумму выплат», - резюмировал Ольшанский.
Так, с сентября этого года минимальная базовая ставка ОСАГО для физических лиц составляет 1646 рублей, а максимальная — 7535 рублей. Для юридических лиц и таксистов с лицензией действуют свои ставки. Ранее Банк России неоднократно расширял тарифный коридор ОСАГО для большей индивидуализации цены, чтобы каждый водитель платил за страховку с учетом характеристик, отражающих именно его уровень риска.
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