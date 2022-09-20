СМИ: цены на ОСАГО в России выросли после расширения тарифного коридора

В среднем их цена выросла на 6%. В период с 13 по 16 сентября стоимость полиса составила 6841 рубль, тогда как за день до этого едва достигала 6,4 тысячи. В апреле полис стоил в районе 5,5 тысячи рублей.

Представители крупнейших страховых компаний подтвердили, что тарифы ОСАГО за последние несколько дней серьезно изменились. Самый большой рост составил 26% - предельная граница коридора, установленного Банком России — ее применяют лишь в отношении самых рисковых групп автолюбителей.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что в 2022 году уже трижды повышалась стоимость автострахования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

