СМИ: цены на ОСАГО в России выросли после расширения тарифного коридора
В России за несколько дней после расширения тарифного коридора резко увеличилась стоимость полисов ОСАГО, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков.
В среднем их цена выросла на 6%. В период с 13 по 16 сентября стоимость полиса составила 6841 рубль, тогда как за день до этого едва достигала 6,4 тысячи. В апреле полис стоил в районе 5,5 тысячи рублей.
Представители крупнейших страховых компаний подтвердили, что тарифы ОСАГО за последние несколько дней серьезно изменились. Самый большой рост составил 26% - предельная граница коридора, установленного Банком России — ее применяют лишь в отношении самых рисковых групп автолюбителей.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что в 2022 году уже трижды повышалась стоимость автострахования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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