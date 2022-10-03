Жителей новых регионов России освободили от ОСАГО
Автомобилистов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей освободили от полисов обязательного страхования гражданской ответственности до 1 января 2024 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на проект Конституционных законов о принятии в состав РФ новых регионов.
Автовладельцев из республик Донбасса и двух областей предупредили, что при поездке на своем автомобиле на территории других российских регионов, где законодательство об обязательном автостраховании действует, полис ОСАГО обязателен.
Напомним, переходный период для интеграции в ряд российских систем для Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей начнется со дня их принятия в состав Российской Федерации до 1 января 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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