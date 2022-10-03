Жителей новых регионов России освободили от ОСАГО

Автовладельцев из республик Донбасса и двух областей предупредили, что при поездке на своем автомобиле на территории других российских регионов, где законодательство об обязательном автостраховании действует, полис ОСАГО обязателен.

Напомним, переходный период для интеграции в ряд российских систем для Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей начнется со дня их принятия в состав Российской Федерации до 1 января 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

