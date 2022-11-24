В Госдуме направили обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить эффективность ОСАГО

По данным СМИ, авторство письма принадлежит лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову. Оно поступило на имя главы Генпрокуратуры Игоря Краснова.

Сообщается, что на ремонты по ОСАГО в 2020 году направили лишь 58,6% средств от продажи полисов, в 2021 году эта доля подросла до 63,8%. При этом, отметили депутаты, Центробанк расширил тарифный коридор по ОСАГО на 26% летом 2022 года, из-за чего большая часть страховых полисов поднялась в цене.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, процент автовладельцев, отказывающихся от оформления полиса ОСАГО, можно назвать критическим, штраф в размере 800 рублей никого не пугает. Он подчеркнул, что лишь вмешательство прокуратуры позволит сохранить систему ОСАГО в сегодняшнем виде.

Ранее автомобилистов ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей освободили от полисов обязательного страхования гражданской ответственности до 1 января 2024 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

