В Госдуме направили обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить эффективность ОСАГО
Депутаты Госдумы направили в Генпрокуратуру обращение, попросив оценить эффективность ОСАГО. По мнению парламентариев, страховые компании нарушают условия, предусматривающие затраты на компенсацию ущерба по страховым случаям в размере не менее 80% полученных от продажи страховых полисов средств. Об этом сообщило издание «Известия».
По данным СМИ, авторство письма принадлежит лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову. Оно поступило на имя главы Генпрокуратуры Игоря Краснова.
Сообщается, что на ремонты по ОСАГО в 2020 году направили лишь 58,6% средств от продажи полисов, в 2021 году эта доля подросла до 63,8%. При этом, отметили депутаты, Центробанк расширил тарифный коридор по ОСАГО на 26% летом 2022 года, из-за чего большая часть страховых полисов поднялась в цене.
По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, процент автовладельцев, отказывающихся от оформления полиса ОСАГО, можно назвать критическим, штраф в размере 800 рублей никого не пугает. Он подчеркнул, что лишь вмешательство прокуратуры позволит сохранить систему ОСАГО в сегодняшнем виде.
Ранее автомобилистов ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей освободили от полисов обязательного страхования гражданской ответственности до 1 января 2024 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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