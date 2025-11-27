Академик объяснил, почему российский «Рассвет» не дотянет до Starlink
Помимо американцев со Starlink, сегодня свою группировку спутников на орбите разворачивает и Китай, так что конкуренция у российского «Рассвета» будет жёсткой, заявил НСН Александр Железняков.
Российская спутниковая группировка «Рассвет» не сможет составить конкуренцию американскому Starlink, так как она рассчитана на охват намного меньшей территории, и для обычного пользователя даже будет дороже. Об этом НСН рассказал действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков.
Российская низкоорбитальная спутниковая группировка для широкополосной спутниковой связи «Рассвет» станет суверенным ответом американскому Starlink, заявил депутат Сергей Боярский, его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что первоочередная цель – запуск на территории РФ, чтобы «технология была доступна не просто с точки зрения технического покрытия, а с точки зрения стоимости применения для конечного потребителя». Запуск коммерческого сервиса намечен на 2027 год. Железняков подтвердил НСН, что сроки вполне реальные.
«Шансы успеть к этому сроку весьма велики. Эта группировка в техническом плане уже практически готова, остается ее развернуть, наладить, отладить. И тогда 2027 год вполне реален», - отметил он.
При этом на вопрос о том, сможет ли «Рассвет» тягаться со Starlink, Железняков ответил отрицательно, так как конкуренция слишком большая.
«Боюсь, что нет. Эта группировка будет не столь многочисленной и будет охватывать меньше регионов. Она в основном рассчитана на использование на территории России, сопредельных государств и дружественных государств. Но со Starlink в мировом масштабе конкурировать будет очень сложно. Тем более, что и китайцы сейчас развертывают свою многоспутниковую группировку "Гован". Так что конкуренция будет достаточно жесткой», - подчеркнул он.
При этом, вероятнее всего, «Рассвет» будет даже дороже своего американского конкурента.
«Я не думаю, что он будет дешевле Starlink, по крайней мере на первом этапе. Но сколько стоит, даже не буду прогнозировать, учитывая, что есть и инфляция, и другие факторы. Но, наверное, он будет стоить подороже, чем Starlink», - подытожил он.
Ранее о том, что российский аналог спутникового интернета будет дороже Starlink, говорил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
