Российская спутниковая группировка «Рассвет» не сможет составить конкуренцию американскому Starlink, так как она рассчитана на охват намного меньшей территории, и для обычного пользователя даже будет дороже. Об этом НСН рассказал действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков.

Российская низкоорбитальная спутниковая группировка для широкополосной спутниковой связи «Рассвет» станет суверенным ответом американскому Starlink, заявил депутат Сергей Боярский, его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что первоочередная цель – запуск на территории РФ, чтобы «технология была доступна не просто с точки зрения технического покрытия, а с точки зрения стоимости применения для конечного потребителя». Запуск коммерческого сервиса намечен на 2027 год. Железняков подтвердил НСН, что сроки вполне реальные.