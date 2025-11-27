Путин предложил запустить программу оснащения ОДКБ российским оружием
Россия предлагает начать программу оснащения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современным российским вооружением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности объединения в узком составе.
Как отметил политик, Москва будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала организации. Основные усилия в ОДКБ сосредоточат на увеличении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами.
«Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий», - указал Путин.
Саммит ОДКБ проходит в Бишкеке, напоминает 360.ru. Участие в нем принимают лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru