Путин предложил запустить программу оснащения ОДКБ российским оружием

Россия предлагает начать программу оснащения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) современным российским вооружением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности объединения в узком составе.

Как отметил политик, Москва будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала организации. Основные усилия в ОДКБ сосредоточат на увеличении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами.

«Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий», - указал Путин.

Саммит ОДКБ проходит в Бишкеке, напоминает 360.ru. Участие в нем принимают лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана.

