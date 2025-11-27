ВЦИОМ: Половина россиян имеют сбережения
Личные сбережения есть у 50% россиян, большинство граждан копят деньги «на черный день». Об этом говорится в результатах исследования Аналитического центра ВЦИОМ.
Эксперты провели интернет-опрос по формализованной анкете среди 1617 граждан старше 18 лет. Исследование состоялось 2-3 октября. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,1 процента.
По данным ВЦИОМ, сбережения есть у каждого второго респондента, 15% пополняют их регулярно, 23% - иногда, 12% - не пополняют вовсе.
«Каждый пятый только начал копить, не успев еще «набить» финансовую подушку, а четверть россиян признались, что не копят и не имеют сбережений... Молодые россияне (поколение цифры), те, кто вырос в эпоху разговоров о финансовой грамотности, оказались наиболее активны: у них чаще есть накопления, и они чаще других склонны их пополнять», - рассказали в центре.
При этом часть миллениалов копит средства, а часть не формирует подушку безопасности. В свою очередь, старшее поколение чаще имеет сбережения, но пополняет их нерегулярно.
Половина из имеющих накопления откладывают деньги про запас, 35% копят на отдых, а 29% — на ремонт. Более половины - 53%- опрошенных хранят средства на накопительных счетах, 45% - на рублевых вкладах, 16% держат наличные деньги, 2% выбирают криптовалюту.
Между тем аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева рассказала, что в декабре россияне могут открыть выгодные вклады с повышенными ставками на короткий срок, пишет «Свободная пресса».
