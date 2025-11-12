«Действия совершенно законные и правильные, потому что иначе мы не сможем выйти на технологический суверенитет. Самая главная проблема, не позволяющая предприятиям, которые, может быть, и хотели бы перейти на российский софт, это охлаждение экономики. Это снижает покупательную способность всего рынка. К тому же клиенты, конечно, не хотят переходить на новые решения, которые будут даже не самые лучшие, и были сделаны в течение 5-10 месяцев. Им не хочется переучиваться. Это психологический момент», - отметил он.

Также собеседник НСН привел в пример Китай, который уже прошел этот путь и только выиграл от этого.

«В Китае было сделано точно так же. Жесткое регулирование, обязанность переходить на отечественный китайский софт. По общению с китайцами понятно, что они все очень сильно страдали. Но это фактически предоставило Китаю возможность быть самостоятельной державой, технологическим лидером. Нам придется пройти тем же путем», - рассказал он.