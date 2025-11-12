Компаниям пригрозили убытками за отказ перейти на отечественное ПО
Китай уже прошел болезненный этап перехода на отечественное китайское ПО и стал технологическим лидером, России предстоит этот же путь, заявил НСН Валентин Макаров.
Сегодня компаниям перейти на отечественный софт мешает охлаждение экономики и нежелание клиентов переучиваться, однако если предприятия это не сделают, их ждут убытки и кибератаки. Об этом НСН рассказал президент «Руссофта» Валентин Макаров.
Минцифры введёт оборотные штрафы для российских компаний, которые не переведут свои значимые объекты критической информационной инфраструктуры на российское ПО к 2028 году. Размер оборотных штрафов пока обсуждается, уточнил министр Максут Шадаев. Как пишет «Коммерсант», по имеющимся оценкам, к концу 2025 года на отечественный софт перешли пока 40-45% субъектов критической информационной структуры. Макаров рассказал, почему 60% компаний пока не могут перейти на отечественное ПО.
«Действия совершенно законные и правильные, потому что иначе мы не сможем выйти на технологический суверенитет. Самая главная проблема, не позволяющая предприятиям, которые, может быть, и хотели бы перейти на российский софт, это охлаждение экономики. Это снижает покупательную способность всего рынка. К тому же клиенты, конечно, не хотят переходить на новые решения, которые будут даже не самые лучшие, и были сделаны в течение 5-10 месяцев. Им не хочется переучиваться. Это психологический момент», - отметил он.
Также собеседник НСН привел в пример Китай, который уже прошел этот путь и только выиграл от этого.
«В Китае было сделано точно так же. Жесткое регулирование, обязанность переходить на отечественный китайский софт. По общению с китайцами понятно, что они все очень сильно страдали. Но это фактически предоставило Китаю возможность быть самостоятельной державой, технологическим лидером. Нам придется пройти тем же путем», - рассказал он.
По словам Макарова, компании, которые будут противиться изменениям, ждут не только убытки и кибератаки, но и проигрыш в конкурентной борьбе.
«Вам просто выпишут штраф, и вы будете вынуждены заниматься импортозамещением, но не формальным, а реально работать с разработчиками, чтобы замещать софт и быть независимыми. Иначе есть риски того, что вы дождетесь кибератаки, и вам просто отключат доступ к изменениям, к дополнениям, к улучшениям. Вы просто будете технологически отставать от конкурентов», - подытожил он.
Ранее глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук в разговоре с НСН заявил, что у американской компании Microsoft ушло 20 лет, чтобы разработать ПО высокого уровня, поэтому российским программистам может потребоваться столько же.
