«Пусть еще нос заткнет»: Сомнолог об идее модели Перминовой спать с закленным ртом

36-летняя российская модель Елена Перминова рассказала, что начала спать с заклеенными черным скотчем губами вместе с мужем и сыновьями. По ее словам, эксперимент положительно сказался на качестве сна, потому что с закрытым ртом человек перестает непроизвольно вдыхать пересушенный воздух и пыль.

«Чего только не придумают. Пусть еще нос заткнет и сдохнет во время сна. Вы кого слушаете? Можно же задохнуться. А если у человека нос заложен, или он лег неправильно? Такое только идиот может придумать. Тут и говорить не о чем. Представьте себе: легли вы спать, заткнули себе рот и нос, и что будет? Если нос у вас в порядке, то вы будете дышать, хотя иногда будут возникать трудности. Рот же не просто так во сне открывается. Не хватает кислорода, дыхание редкое. Только идиотка может такое придумать, тут не нужно быть специалистом. Любой нормальный человек скажет, что так делать нельзя», - возмутился собеседник.

Ранее парапсихолог Алена Полынь в пресс-центре НСН заступилась за продавцов онлайн-курсов, отметив, что в интернете есть тренинги, которые передают полезные знания и навыки.