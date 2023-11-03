«Бредятина!»: Сомнолог Ковальзон назвал глупостью норвежский шестичасовой сон
Кому-то мало и восьми часов сна, счастливчики высыпаются за шесть часов, при этом днем россиян подстерегают «микросны», сказал в эфире НСН Владимир Ковальзон.
Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон в интервью НСН раскритиковал новое исследование норвежских ученых, «сокративших» оптимальное время сна до 6,5 часов.
В Университете Осло проанализировали связь атрофии мозга с продолжительностью сна. Результаты МРТ показали, что оптимальная продолжительность сна вовсе не 8, а 6,5 часов.
«Какая-то бредятина очередная. Нет оптимальной продолжительности сна, у каждого человека она своя, она зависит от генов. Мы все разные, есть толстые и худые, рыжие и брюнеты, также и с продолжительностью сна. Каждый человек, основываясь на своем жизненном опыте, знает, сколько ему нужно, чтобы выспаться. Поэтому много или мало сна – это все чепуха», - сказал Ковальзон.
При этом он не согласился с мнением, что оптимальным является восьмичасовой сон.
«Мне, например, мало восьми часов сна. Восемь часов это пять полуторачасовых циклов, а мне нужно шесть, и таких людей как я немало. При этом есть счастливчики, которые высыпаются за четыре цикла, то есть за шесть часов, а в литературе описаны случаи, когда люди за три часа высыпались. При этом цифра в восемь часов связана с тем, что большинству людей действительно нужно пять циклов», - пояснил сомнолог.
Ковальзон также предупредил о «микроснах», рекомендовав всем обязательно высыпаться.
«Нужно обязательно высыпаться. Если этого не делать, будет усиливаться дневная сонливость, а она в наше время очень опасна. Например, можно заснуть за рулем. Это так называемый микросон . Человек едет за рулем и даже не замечает этого, у него даже глаза не закрываются, но сознание исчезает на секунды. Если постоянно пялиться в монитор на работе, это также провоцирует сонливость. В прошлые века у человека никогда не было такой потребности быть бодрым днем, как сегодня», - подчеркнул эксперт.
Он также рассказал, как правильно высыпаться, указав на два периода «повышенной сонливости».
«В течение дня есть два момента, когда сонливость бывает максимальной: один обычно около полудня, а другой часа в три-четыре. Они также сильно усиливаются после еды. Самое главное – соблюдать режим. Если это делать, все внутренние ритмы подстраиваются и работают синхронно, человек чувствует себя хорошо. В спальне должно быть прохладно, не должно быть света, постель должна быть удобной. Утренний кофе хорошо бодрит, однако к полудню вас начнет "смаривать". При этом вред от современных снотворных больше, чем от недосыпания», - заключил собеседник НСН.
Президент России Владимир Путин ранее говорил, что спит «немного», по 6-7 часов в день, а его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган и вовсе признавался, что спит по 5-6 часов, напоминает «Радиоточка НСН».
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