«Бредятина!»: Сомнолог Ковальзон назвал глупостью норвежский шестичасовой сон

«Какая-то бредятина очередная. Нет оптимальной продолжительности сна, у каждого человека она своя, она зависит от генов. Мы все разные, есть толстые и худые, рыжие и брюнеты, также и с продолжительностью сна. Каждый человек, основываясь на своем жизненном опыте, знает, сколько ему нужно, чтобы выспаться. Поэтому много или мало сна – это все чепуха», - сказал Ковальзон.

При этом он не согласился с мнением, что оптимальным является восьмичасовой сон.

«Мне, например, мало восьми часов сна. Восемь часов это пять полуторачасовых циклов, а мне нужно шесть, и таких людей как я немало. При этом есть счастливчики, которые высыпаются за четыре цикла, то есть за шесть часов, а в литературе описаны случаи, когда люди за три часа высыпались. При этом цифра в восемь часов связана с тем, что большинству людей действительно нужно пять циклов», - пояснил сомнолог.

Ковальзон также предупредил о «микроснах», рекомендовав всем обязательно высыпаться.

«Нужно обязательно высыпаться. Если этого не делать, будет усиливаться дневная сонливость, а она в наше время очень опасна. Например, можно заснуть за рулем. Это так называемый микросон . Человек едет за рулем и даже не замечает этого, у него даже глаза не закрываются, но сознание исчезает на секунды. Если постоянно пялиться в монитор на работе, это также провоцирует сонливость. В прошлые века у человека никогда не было такой потребности быть бодрым днем, как сегодня», - подчеркнул эксперт.

Он также рассказал, как правильно высыпаться, указав на два периода «повышенной сонливости».